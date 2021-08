Diese Nachricht wird die The Masked Singer-Fans sicher traurig stimmen! Eigentlich gibt es Grund zur Freude: Im Herbst flimmert die bereits vierte Staffel der beliebten Show, in der Promis maskiert in Ganzkörperkostümen und mit verstellter Stimme auf der Bühne singen, über die deutschen Bildschirme. Doch wie schon in den Staffeln zuvor wird sich auch dieses Mal wieder das Rateteam ändern: Bülent Ceylan (45) und Sonja Zietlow (53) werden in den neuen Folgen nicht dabei sein.

Das gab Bülent nun auf Instagram bekannt. "Da ich immer wieder mal auf 'The Masked Singer' angesprochen werde, wollte ich euch mitteilen, dass Sonja und ich eine Pause einlegen und im Herbst nicht im Rateteam dabei sein werden", schrieb der Comedian in einem Statement. Bülent liebe die Show nach wie vor – im Herbst startet jedoch seine neue Bühnenshow, worauf er sich "wie ein kleines Kind" freue.

Nach fast eineinhalb Jahren Bühnenpause wolle der 45-Jährige seine volle Aufmerksamkeit auf seine kommende Comedyshow legen. Ein Comeback bei der Ratesendung ist aber wohl nur eine Frage der Zeit. "Ich bin sicher, dass wir uns bei Gelegenheit wieder bei 'The Masked Singer' sehen werden", beendete Bülent seinen Post. Warum Sonja nicht dabei ist und wer stattdessen das Rateteam bilden wird, ist bisher nicht bekannt.

Instagram / buelent.ceylan/ Comedy-Star Bülent Ceylan

ProSieben/Willi Weber Sonja Zietlow und Bülent Ceylan bei "The Masked Singer"

ActionPress Sonja Zietlow im Juli 2016 in München

