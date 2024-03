Dieser "Make Love, Fake Love"-Kandidat fliegt als Erstes!

In Folge drei von Make Love, Fake Love steht der erste Exit ins Haus. Nach reichlicher Überlegung muss Antonia Hemmer (23) sich entscheiden: Wen schickt sie heim? Okan, Manuel und Marcel sind die Wackelkandidaten der Ex-Freundin von Patrick Romer (28). Während Okan mit dem Schrecken davonkommt, müssen die zwei anderen zittern. "Die Entscheidung ist mir heute wirklich sehr schwergefallen und deswegen habe ich mich nach langem Überlegen dazu entschieden, dass ich Marcel weiter hier haben möchte", begründet Antonia ihre Entscheidung. Somit muss Manuel seine Koffer packen – für ihn ist die Reise als Erstes beendet.

Der Key-Account-Manager zählte in der "Make Love, Fake Love"-Villa eher zu den Ruhigen. Hat es möglicherweise etwas damit zu tun, dass der 26-Jährige in Wahrheit vergeben ist? Hinweise hatte Manuel dafür nicht wirklich geliefert. Vor der Nacht der Entscheidung erklärte er lediglich, dass er hoffe, dass Antonia keine falsche Entscheidung treffe. Ob er tatsächlich eine Freundin hat, wird sich allerdings erst in der kommenden Woche zeigen.

Während Manuel unter den Männern eher zurückhaltend war, krachte es bei anderen bereits richtig. Vor allem Okan und Julian mögen sich offenbar nicht besonders. "Ich bin richtig sauer, weil ich weiß, dass die reden! Die größte Ratte hier ist Julian", lästerte der Versicherungskaufmann genervt. Auch Xander, der es Antonia bereits ziemlich angetan hat, traue er nicht über den Weg.

