Neue Sex-Klage: Weitere Frau geht gegen Gérard Depardieu vor

Es nimmt kein Ende. Gérard Depardieu (75) war einst ein gefeierter Leinwandheld. Doch die Zeiten des großen Kinoerfolgs liegen die Zeiten des großen Kinoerfolgs bereits lange hinter dem Schauspieler. Stattdessen überschatten schwerwiegende Vorwürfe die Karriere des gebürtigen Franzosen. Seit Jahren wird er immer wieder nicht nur der sexuellen Belästigung und des sexuellen Missbrauchs, sondern auch der Vergewaltigung beschuldigt. Nun erweitert sich die Liste der Klagen erneut: Eine weitere Frau leitet juristische Schritte gegen Gérard ein.

Wie Bild berichtet, habe eine Frau in Paris Klage gegen den 75-Jährigen eingereicht. Dabei handele es sich um einen sexuellen Übergriff und sexistische Beleidigungen, denen die Schauspielerin 2021 bei gemeinsamen Dreharbeiten ausgesetzt war. Laut mehrerer französischer Medien habe Gérard das mutmaßliche Opfer mit anstößigen Kommentaren in Bedrängnis gebracht. Er soll sie nicht nur "brutal" gepackt, sondern soll sie auch "an der Taille, am Bauch und bis zu ihren Brüsten" geknetet haben. Letztlich mussten die eigenen Leibwächter des Schauspielers sogar eingreifen.

Obwohl sich die Vorwürfe gegen den "Asterix & Obelix"-Darsteller inzwischen häufen, fand er erst Ende vergangenen Jahres zahlreiche Unterstützung von mehreren Promis. Insgesamt 56 berühmte Persönlichkeiten, darunter auch Carla Bruni, schrieben in einem offenen Brief der französischen Zeitung Le Figaro: "Wir können angesichts des Lynchmords, dem er ausgesetzt ist, nicht länger schweigen."

Getty Images Gérard Depardieu, Schauspieler

Getty Images Gérard Depardieu, 2016 in Berlin

