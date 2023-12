Missbrauchsvorwürfe: 56 Promis verteidigen Gérard Depardieu

Sie halten zu ihm! In den vergangenen Jahren wurde Gérard Depardieu (75) immer wieder mit schweren Vorwürfen konfrontiert. Bereits seit 2020 ermittelt die Polizei gegen den Schauspieler, da ihn die Schauspielerin Charlotte Arnould der Vergewaltigung bezichtigt. Im April warfen 13 Frauen dem Franzosen sexuelle Belästigung vor. Diese Vorwürfe bestreitet der "Asterix und Obelix"-Star jedoch. Unterstützung findet er nun bei einigen Kollegen: 56 Promis verteidigen Gérard öffentlich!

In einem offenen Brief in der französischen Zeitung Le Figaro schreiben Promis wie Carla Bruni (56) oder Charlotte Rampling unter anderem Folgendes: "Wir können angesichts des Lynchmords, dem er ausgesetzt ist, nicht länger schweigen." Gérard sei in der Vergangenheit Opfer einer Hass-Welle geworden. Weiter heißt es: "Wenn man Gérard Depardieu auf diese Weise angreift, ist das ein Angriff auf die Kunst. Frankreich hat ihm so viel zu verdanken. Kino und Theater können nicht ohne seine einzigartige und außergewöhnliche Persönlichkeit auskommen."

Bereits vor einigen Tagen nahm Gérards Familie ihn in Schutz. Wie Le Journal de Dimanche berichtete, seien die Vorwürfe der Vergewaltigung und sexuellen Gewalt für seine Angehörigen eine "beispiellose Verschwörung" gegen den Schauspieler.

Carla Bruni, ehemaliges Model

Gérard Depardieu, 2016 in Berlin

Gérard Depardieu, Februar 2018

