Christian Lindner und Franca Lehfeldt wollen sesshaft werden

Nach ihrer Hochzeit vor zwei Jahren planen Christian Lindner (45) und seine Frau Franca Lehfeldt (34) den nächsten Schritt: Sie wollen sesshaft werden! "Ich habe für mich gesagt, ich möchte nicht mehr improvisiert leben. Ich bin die letzten Jahre oft umgezogen, habe unterschiedliche politische Jobs gehabt. [...] Meine Frau und ich haben entschieden, dass wir an einem Ort Wurzeln schlagen möchten. Man hat ein Hauptquartier, wo dann an Weihnachten die ganze Familie zusammenkommt", verrät der Politiker gegenüber Bunte. Ob in dem trauten Eigenheim auch Platz für Nachwuchs sein wird? In der Vergangenheit verriet Christian bereits, dass er "bald zwei, drei oder vier Mädchen oder Jungs" mit seiner Frau haben wolle.

Wie der 45-Jährige ebenfalls andeutet, scheinen er und seine Liebste ein Leben auf dem Land zu bevorzugen. Weitab des Stadtlebens kann das Ehepaar dann auch seinem gemeinsamen Hobby nachgehen: dem Reiten. "Ich reite ja auch selbst. Ein großes, warmes Wesen mit eigener Seele, das dich trägt – das ist eine eigene Welt", schwärmt Christian. Wann genau er und Franca ihre Zukunftspläne in die Tat umsetzen wollen, ließ der Finanzminister aber offen.

Für ihr neues Zuhause werden Christian und Franca sicherlich keine Kosten und Mühen scheuen. Dass die beiden gerne mal etwas tiefer in die Tasche greifen, bewiesen sie bereits bei ihrer Hochzeit: Wie ein Insider gegenüber Moin.de berichtete, soll allein die Hochzeitsfeier mit 140 Gästen eine hohe fünfstellige Summe gekostet haben. Hinzu kommt unter anderem auch, dass Christian und Franca die Übernachtungskosten in einem Fünf-Sterne-Luxushotel für einige ihrer Gäste übernahmen – damals kostete eine Nacht in einem Doppelzimmer stattliche 909 Euro.

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner, Dezember 2023 in Berlin

Instagram / christianlindner Franca Lehfeldt und Christian Lindner

