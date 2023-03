Nicht viel Zeit zu zweit: So läuft Franca Lehfeldts Ehe

Franca Lehfeldt gibt Einblick in ihr Privatleben. Die Journalistin heiratete im Juli 2022 in einer feierlichen Zeremonie auf Sylt den Bundesfinanzminister Christian Lindner (44). Aus Insiderkreisen heißt es, dass die Hochzeit, bei der auch viele Prominente anwesend waren, eine hohe fünfstellige Summe gekostet haben soll. Doch wie läuft Franca und Christians Eheleben? Was ist der Reporterin in einer Ehe wichtig? Darüber gab sie jetzt Auskunft!

"Viel private Zeit haben wir nicht, umso mehr genießen wir sie und sprechen nicht über Politik oder Medien. Und eines Tages wird sich die Situation ändern. Das ist der Lauf der Dinge", erzählte Franca im Interview mit Bunte. Ihr Mann sei gerade auf dem Höhepunkt seiner Karriere angekommen, ihre Zeit werde noch kommen. "Dann macht Christian Kinder und Küche, während ich Finanzminister interviewe. [...] Wir sind ein starkes Paar und unterstützen uns gegenseitig", verriet die 33-Jährige.

In Francas Ehe seien ihr vor allem Vertrauen, Loyalität und Humor wichtig. "Viele unserer alten weisen Männer führen Beziehungen, die seit Jahrzehnten halten, und stehen dazu, dass dies auch Arbeit ist", weiß die Fernsehmoderatorin. Doch warum nahm Franca Christians Nachnamen nicht an? "Ich hänge sehr an meinem Namen und da ich keine Brüder habe, möchte ich ihn gerne behalten. Hinzu kommt, dass mein Mann eine Marke ist und der Name für diese steht. Eigenständigkeit sehe ich auch darin, mit meinem für mich zu stehen", erklärte Franca.

Instagram / franca_lehfeldt Franca Lehfeldt, Journalistin

Getty Images Franca Lehfeldt und Christian Lindner im November 2018

Instagram / franca_lehfeldt Franca Lehfeldt, November 2022

