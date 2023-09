Kurz nach Geburt: Noor Alfallah und Al Pacino sind getrennt!

Lange hat das nicht gehalten! Al Pacino (83) hatte vor einigen Monaten für eine faustdicke Überraschung gesorgt: Der Hollywoodstar hatte noch einmal Nachwuchs erwartet – mit stolzen 83 Jahren. Seine Babymama Noor Alfallah ist fast 54 Jahre jünger. Im Juni hatte ihr gemeinsamer Nachwuchs dann das Licht der Welt erblickt. Nur wenige Monate nach der Geburt ist Al Pacino wieder Single – mit Noor ist Schluss!

Alles aus und vorbei! Wie ein Sprecher des Schauspielers gegenüber Daily Mail bestätigt, sind Al und Noor nicht länger in einer Beziehung. Die 29-Jährige habe den Schlussstrich gezogen – und fackelt zudem nicht lange. Noor hat in Los Angeles juristische Unterlagen eingereicht, in denen sie das alleinige Sorgerecht für ihren gemeinsamen Sohn Roman fordert. Aus den Unterlagen geht zudem auch hervor, dass Al seinen Sohn besuchen dürfe und ein Mitspracherecht in Bezug auf seine Erziehung oder medizinische Behandlungen habe.

Genaue Gründe für die Trennung sind bis dato nicht bekannt. Jedoch hatte es kurz nach der Geburt ihres gemeinsamen Babys geheißen, dass Noor mit Al vor den Traualtar wollte. Dieser wiederum hatte darauf offenbar keine Lust. "Er hat nicht vor, Noor zu heiraten, möchte aber eine finanzielle Einigung mit ihr erzielen und Zeit mit dem Kind verbringen", berichtete ein Insider gegenüber Radar Online.

Anzeige

Getty Images Al Pacino, Schauspieler

Anzeige

BlayzenPhotos / BACKGRID Al Pacino und seine Freundin Noor Alfallah

Anzeige

Getty Images Al Pacino, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de