Kaviar und Co.: So speisen die Stars bei Oscar-Afterparty!

Die Hollywoodstars bekommen ein Dinner der Extraklasse! Am 10. März ist es endlich wieder so weit: Die Oscars werden verliehen. Nach der Verleihung geht es für die Schauspieler, Regisseure und Co. auf die jährlich stattfindende After-Show-Party – den Governors Ball. Sternekoch Wolfgang Puck sorgt dort für die Verköstigung. Auf dem Menü stehen in diesem Jahr laut Bild einige dekadente Speisen: Unter anderem werden Mini-Wagyu-Burger, Thunfischtartar sowie Räucherlachs, Muscheln und Garnelen mit Kaviar serviert. Zudem dürfen sich die Gäste auf Paella und 120 unterschiedliche Pizzasorten freuen.

Auch für Desserts sorgt der Österreicher mit seinen 120 Köchen. Für jeden Promi sollte etwas dabei sein, denn es werden sage und schreibe 37 verschiedene Nachspeisen aufgetischt. Das Highlight: Schoko-Oscar-Statuen, die mit essbarem Gold verziert werden. Für Drinks kommt einer der Filmstars selbst ins Spiel: Brad Pitt (60). Der Champagner vom Château-Miraval-Weingut des "Fight Club"-Stars wird bei dem Event aufgetischt. Der Fleur-de-Miraval-Rosé kostet rund 349 Euro pro Flasche.

Das Essen auf der Afterparty ist nicht das Einzige, worauf sich die geladenen Berühmtheiten freuen dürfen. Es gibt auch wieder prall gefüllte Goodie-Bags – in diesem Jahr mit Produkten im Wert von unfassbaren 164.000 Euro! Dabei sind unter anderem ein Klapptisch von Hermès, Trinkflaschen und etliche Gutscheine. Das Teuerste ist ein Urlaub im Schweizer Chalet Zermatt Peak für etwa 46.000 Euro. "Inklusive atemberaubendem Blick aufs Matterhorn. Die Location gilt als Kronjuwel der Alpen", freut sich der für die Geschenke verantwortliche Lash Fary im Interview mit dem Blatt.

Anzeige

Getty Images Wolfgang Puck beim Academy Awards Governors Ball 2015

Anzeige

Getty Images Brad Pitt im Februar 2020 in Los Angeles

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de