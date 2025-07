Familie zerbrochen: Bahnte sich Christina Blocks Drama an?

Das Familiendrama um Christina Block (52) beherrscht derzeit die deutschen Medien. Doch die Familie der Unternehmerin zerbrach schon vor Jahren. Alles begann mit der Scheidung von ihrem Mann Stephan Hensel. Das Paar trennte sich 2014, rund vier Jahre später war die Scheidung durch. Der Höhepunkt war aber nicht das Liebes-Aus selbst, sondern vor allem der Streit um das Sorgerecht für die vier Kinder. Nachdem diese anfangs noch bei beiden Elternteilen gelebt hatten, nahm Stephan die beiden Jüngeren 2021 dauerhaft mit nach Dänemark. Allerdings wurde Christina von einem deutschen Gericht das Aufenthaltsbestimmungsrecht zugesprochen – ihr Ex-Mann will das angeblich nicht anerkennen. Wie Bunte berichtet, markiert das den Startschuss für das Sorgerechtsdrama, das schließlich in der Silvesternacht 2023/24 eskalierte.

Wie der Streitexperte und Autor Christoph Maria Michalski analysiert, bahnte sich eine Eskalation der Auseinandersetzung so über Jahre an. Stephan sucht sich Hilfe bei dänischen Gerichten, vor denen Christina schließlich verliert – da auch das deutsche Verfassungsgericht eine Beschwerde nicht anerkennt, könnte sich bei ihr das Gefühl der Machtlosigkeit breitgemacht haben. Eine Emotion, die sie wohl zu der drastischen Entscheidung geführt haben wird, die Kinder über eine Entführung zurück nach Deutschland zu holen. Sie soll sich zwar mit Sicherheits- und Rechtsexperten beraten haben, am Ende aber die Männer engagiert haben, die die Kinder schließlich entführten. Diese fesselten die beiden und brachten sie so zurück über die Grenze – angeblich gegen ihren Willen.

Der Fall geht vor Gericht, allerdings bestreitet Christina ihre Beteiligung. Vor Gericht zeigt sie sich emotional und beteuert, ihre Familie sei eng miteinander verbunden. "Wir waren eine glückliche Familie. Waren unheimlich eng miteinander. Es ist das erste Mal, seit mir meine Kinder entzogen wurden, dass ich darüber spreche. Ich bin ihre Mutter, ich liebe sie, will für sie das sein", soll die 52-Jährige laut Focus vor Gericht unter Tränen gemeint haben. Christina soll sehr unter der Trennung von ihren Kindern gelitten haben. Laut dem Streitexperten könne es in dem Fall aber keine Gewinner geben, denn besonders die Kinder stecken zwischen den Fronten, was für ihre seelische Unversehrtheit keine Hilfe ist.

Getty Images Christina Block und ihre Anwälte

ActionPress Christina Block, Januar 2025

