"Charmed"-Star Julian McMahons (†) Tochter bricht Schweigen

Julian McMahon hätte am Sonntag seinen 57. Geburtstag gefeiert, doch der Schauspieler verstarb Anfang Juli an den Folgen einer schweren Krebserkrankung. Seine Tochter Madison Elizabeth McMahon teilte zu diesem Anlass einen emotionalen Tribut auf Instagram. In einer Story postete sie ein Foto, das sie in einer innigen Umarmung mit ihrem Vater zeigt. Dazu schrieb sie: "Dad. Alles Gute zum Geburtstag. Es wird niemals genug Worte geben, um zu beschreiben, wie sehr ich dich vermisse. Und irgendwie noch weniger, die meine tiefe Liebe zu dir einfangen können. Ich weiß nur, dass ich dich immer vermissen und lieben werde."

Den Beitrag unterlegte sie mit dem Lied "For He's a Jolly Good Fellow" von Ray Stevens, das die Stimmung des Moments betonte. Wie seine Frau Kelly Paniagua gegenüber Deadline mitteilte, sei der "Nip/Tuck"- und Charmed-Star "friedlich eingeschlafen" und habe bis zuletzt versucht, seine Krankheit zu besiegen. Sie beschrieb ihn als einen Menschen voller Lebensfreude, der seine Familie, Freunde und Fans über alles liebte.

Die genaue Todesursache von Julian wurde erst vor einigen Wochen in einem Bericht der Gerichtsmedizin von Pinellas County, Florida, bekannt. Demnach soll der Schauspieler an den Folgen von Lungentumoren verstorben sein, die aus einer metastasierenden Krebserkrankung im Kopf- und Halsbereich entstanden seien. People berichtete, dass sein Tod als natürlich eingestuft wurde und seine sterblichen Überreste bereits eingeäschert worden seien. Der Verlust des Serienstars bewegte nicht nur seine Familie und Fans. Auch viele Kollegen aus Hollywood zeigten sich betroffen und drückten ihre Trauer aus.

Instagram / madison.em Julian McMahon und seine Tochter Madison Elizabeth McMahon

Getty Images Julian McMahon im Januar 2016

Getty Images Julian McMahon, Schauspieler