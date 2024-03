Klartext: Bonez MC will seine Freundin Mary nicht heiraten

Bonez MC (38) betont, dass er in Zukunft nicht vor den Altar treten möchte. Vor wenigen Tagen lud der Rapper in seiner Instagram-Story seine Community zu einer Fragerunde ein. Ein Fan wollte von dem Hamburger wissen, ob er denn eines Tages heiraten wolle. Darauf hatte er eine knappe, aber auch klare Antwort. "Nein", gab der "Palmen aus Plastik"-Interpret nämlich bekannt. Somit ist klar: Bonez und seine Freundin werden vorerst nicht den nächsten Schritt wagen, was für viele vermutlich ziemlich überraschend ist.

Denn Bonez und seine Partnerin Mary halten sich mit öffentlichen Liebesbekundungen nicht gerade zurück. Auf seinem Profil teilte der 38-Jährige vor wenigen Tagen einen Schnappschuss, auf dem ein eingerahmtes Foto seiner Liebsten zu sehen ist. Und auch Mary zeigt sich gerne mit ihrem Freund: Die Beauty veröffentlichte ein Pärchenfoto. Ihre Fans waren aus dem Häuschen und schrieben: "Bonez und Mary für immer – bestes Paar" und "Alles Glück der Welt für euch beide. Ihr seid so süß."

Bonez und Mary sind seit mehr als zwei Jahren liiert – vergangenen September wurde ihre Liebe durch die Geburt ihres ersten gemeinsamen Nachwuchses gekrönt. Trotz ihres Babys und ihrer starken Gefühle betonte auch das Model bereits, dass es dem Vater seines Kindes nicht das Jawort geben möchte. "Das würde mir eher Druck machen, dass alles gut sein muss. Außerdem habe ich keinen Bock auf Scheidungsdrama", erklärte Mary in ihrer Instagram-Story ihre Meinung zu dem Thema. Sie fügte hinzu, dass eine Beziehung ohne Ehepapiere wesentlich einfacher und unkomplizierter sei.

ActionPress Bonez MC bei "Rock am Ring" 2019

Instagram / marys.crib Mary, Freundin von Bonez MC

