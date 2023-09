Nur drei Wochen nach Bekanntgabe: Bonez MC ist Papa geworden

Das ging schnell. Seit knapp zwei Jahren ist Bonez MC (37) mit dem Model Mary zusammen. Immer wieder teilen der Rapper und der Netzstar süße Schnappschüsse im Netz und machen kein Geheimnis aus ihrer Liebe. Zuletzt wurde es allerdings ruhiger um die beiden – und die Gerüchteküche um eine mögliche Trennung begann zu brodeln. Doch Mary erstickte die Vermutungen im Keim, nachdem sie vor drei Wochen ihre Schwangerschaft bekannt gegeben hatte. Nun ist das Baby der beiden wohl auf der Welt.

In ihrer Instagram-Story teilte Mary nämlich jetzt einen alles verratenden Schnappschuss: Vor einem Spiegel posiert das Model mit einer Sonnenbrille. Doch was viel mehr ins Auge sticht: An ihren Körper ist eine Babytrage geschnallt – mit Baby. Das Kind von der Influencerin und ihrem Freund Bonez ist offenbar auf der Welt. Mehr Infos teilte Mary bisher nicht über ihr Baby. Auch der nun zweifache Papa hat sich noch nicht zu der Geburt geäußert.

Mitte August teilte Mary aus dem Nichts einen Schnappschuss, der ihre Schwangerschaft verkündete. Sie teilte ein Bild ihres Schattens, das deutlich den Babybauch der Influencerin in den Fokus setzt. Bonez kommentierte den Beitrag vielsagend mit: "Ich wusste es!"

