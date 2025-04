40 Rapper, ein Track: Diese Acts bestätigt Bonez MC

Bonez MC (39), mit bürgerlichem Namen Johann Lorenz Moser, plant ein Projekt, das es im Deutschrap so noch nicht gab. Der Hamburger Rapper kündigt in seiner Instagram-Story einen Remix seines Tracks "bissu dumm ¿" an, in den er nicht weniger als 40 Künstler einbinden möchte. Bereits jetzt stehen 22 Acts fest, darunter Künstler wie Azad (51), Frauenarzt (46), Jan Delay (48), Ski Aggu (27) und Nate57, mit dem Bonez das Original des Songs aufgenommen hat. Der Posse-Track soll ein Highlight des Jahres 2025 werden – und das mit rekordreifer Besetzung.

Auf Instagram gewährt der 187-Strassenbande-Star erste Einblicke in die Entstehung. Zu sehen sind einige der angekündigten Rap-Größen bei den Aufnahmen oder im Studio, darunter auch Kwam.E, der Bonez auf seiner "Gameboy"-Tour begleitet. Der Track soll von den Jugglerz produziert werden und jedem Künstler acht Zeilen Platz bieten, um sich zu verewigen. Sollte es Bonez gelingen, tatsächlich so viele Rapper in einem Song zu vereinen, könnte sein Song sogar das legendäre Feature-Spektakel von Sidos (44) "30-11-80" übertrumpfen, das bislang als einer der größten Gemeinschaftstracks der Szene gilt.

Solch ein gigantisches Vorhaben könnte kaum ein anderer in der Deutschrap-Szene ins Leben rufen. Bonez, der seit 2023 Vater ist, hat sich längst als eine feste Größe im Game etabliert. Zuletzt stand er nicht nur musikalisch, sondern auch privat im Rampenlicht. Mit der Ankündigung seines XXL-Tracks beweist Bonez, dass er auch nach jahrelangem Erfolg noch immer für Überraschungen gut ist.

Collage: Sascha Steinbach / Getty Images, Getty Images Collage: Azad und Jan Delay

Instagram / bonez187erz Bonez MC mit seiner Tochter, Dezember 2024

