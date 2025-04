Iranischer Pass: Hat Bonez MC seine Mary längst geheiratet?

Seit einigen Wochen brodelt die Gerüchteküche rund um Bonez MCs (39) Beziehungsstatus. Fans vermuten, dass der Rapper still und heimlich seine Freundin und Mutter seiner Tochter Mary geheiratet haben könnte. Auslöser für diese Spekulationen war ein mittlerweile wieder gelöschtes Instagram-Foto, das der 187-Star vor wenigen Wochen veröffentlichte. Auf diesem hält er stolz seinen iranischen Pass in die Kamera. "Endlich", schrieb er zu dem Schnappschuss und erläuterte in der Kommentarspalte, dass er den Pass durch seine Beifahrerin, also Mary, erhalten habe. Mary hat die persische Staatsbürgerschaft – Bonez MC könnte durch eine Hochzeit eingebürgert worden sein.

Schon länger zeigen sich Mary und Bonez als untrennbares Team. Der Musiker und die Beauty sind bereits seit über zwei Jahren ein Paar – die Geburt ihrer kleinen Tochter krönte im September 2023 ihre Liebe. Für Mary ist die Liebe zu dem Deutschrap-Star etwas ganz Besonderes. Das machte sie im März 2022 in einem Statement auf Instagram unmissverständlich deutlich. "Noch nie hat ein Mensch so sehr an mich geglaubt", schrieb das OnlyFans-Model gerührt und betonte, dass besonders die Unterstützung, die Bonez ihr im Alltag schenkt, ihr Selbstbewusstsein gestärkt habe.

Der Wandel in Bonez’ Leben ist bemerkenswert, gerade wenn man bedenkt, wie anders er sich früher in der Öffentlichkeit präsentierte. Der für seine polarisierende Art bekannte Musiker betonte einst deutlich, dass Heiraten für ihn kein Thema sei. So überraschen die Gerüchte über mögliche Hochzeitspläne viele Fans. Doch wer die letzten Monate verfolgt hat, weiß, wie verliebt sich die beiden auf sozialen Medien zeigten – bei gemeinsamen Urlauben und romantischen Momenten. Ob die beiden tatsächlich den Schritt vor den Traualtar gewagt haben, bleibt zwar unbestätigt, doch eines ist sicher: Sie stehen wie nie zuvor füreinander ein und genießen ihr privates Glück.

Instagram / bonez_mc9 Bonez MCs Pass

Instagram / marys.crib Mary und Bonez MC, September 2024

