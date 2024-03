Trotz TV-Drama und Gesundheit: König Charles sieht fit aus!

Trotz der aktuellen Umstände wirkt König Charles (75) zufrieden! Aktuell sieht man den britischen Regenten nur selten in der Öffentlichkeit. Weil er vor wenigen Wochen die Diagnose Krebs gestellt bekommen hat, übernimmt der Rest seiner Familie einen Großteil seiner Aufgaben – er kann sich auf seine Gesundheit und die Krebsbehandlung konzentrieren. Doch einen kurzen Blick konnten die royalen Fans doch erhaschen, als der Monarch heute Morgen das Haus verlassen hatte: Charles macht einen munteren Eindruck, wie Bilder zeigen, die The Sun vorliegen. Er trägt ein Lächeln auf den Lippen und winkt den Londoner Passanten freundlich zu!

Scheinbar geht es ihm gut! Die Umstände, in denen sich der Vater von Prinz William (41) aktuell befindet, haben einige Fans anderes vermuten lassen. Zu der Sorge um seine angeschlagene Gesundheit kommen nun auch die Bedenken, die der Onkel von Prinzessin Kate (42) auslöst. Dieser ist seit vorgestern bei Celebrity Big Brother zu sehen – die Royals befürchten, dass Gary Goldsmith nun über Angelegenheiten der königlichen Familie auspacken könnte.

Vor seinem Einzug in das Haus der britischen Promi Big Brother-Version gab der Bruder von Carole Middleton (69) allerdings in einem Interview mit The Sun zu verstehen, dass er nicht vorhabe, eine Last für seine Nichte zu sein: "In der Familie passiert im Moment sehr viel. Sie hat im Moment sehr viel um die Ohren [...] Das Letzte, was ich tun will, ist, ihnen Stress zu machen." Ganz im Gegenteil: Seinen Mitstreitern erzählte Gary, wie stolz er auf Kate sei. "Es ist manchmal schwierig, Kate zu erreichen, aber sie hat Kinder und ich finde das toll, dass sie die Familie an erste Stelle setzt", schwärmte er.

Getty Images König Charles, 2024

Getty Images König Charles im September 2022

