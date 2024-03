"Störfaktor": Prinzessin Kates Onkel teilt gegen Meghan aus

Die Lästereien scheinen in eine neue Runde zu gehen. Am vergangenen Montag zog Gary Goldsmith in den Celebrity Big Brother-Container. Als Kandidat der britischen Ausgabe von Promi Big Brother nimmt auch der Onkel von Prinzessin Kate (42) kein Blatt vor den Mund – und schießt böse gegen Kates Schwager Harry (39) und dessen Ehefrau Meghan (42). "Also ich bin der Meinung, dass Harry wirklich sehr geliebt wurde und als sie ein Dreiergespann waren, also Kate, William (41) und Harry, haben sie sich sehr wohl gefühlt, und dann gibt es plötzlich eine zusätzliche Dynamik – einen Störfaktor – die hereinkommt und so viel Drama erzeugt", wettert Gary gegenüber seinen Mitbewohnern Sharon Osbourne (71) und Louis Walsh (71).

Er kann es offensichtlich nicht lassen: Schon bevor Gary überhaupt ins "Celebrity Big Brother"-Haus gezogen war, wetterte er übel gegen den 39-Jährigen. "Ich habe mich ziemlich geärgert, als sie sich über meine schöne Nichte lustig gemacht haben, die nichts für sich selbst sagen konnte", ärgerte sich der 58-Jährige in einem Interview mit The Sun und stichelte außerdem: "Ich glaube, jeder hat Harry geliebt, aber seine Familie dann so über die Klinge springen zu lassen war einfach unangebracht."

Seine royale Nichte nahm der Unternehmer bislang immer in Schutz. In den vergangenen Monaten sorgte nämlich die niederländische Übersetzung von Omid Scobies Buch "Endgame" für Aufsehen – in der Version sollen die rassistischen Bemerkungen, die Kate und König Charles (75) angeblich gegenüber Harry und Meghans Sohn Archie geäußert haben, niedergeschrieben gewesen sein. "Das ist absoluter Blödsinn [...]. Kate ist zu 100 Prozent nicht rassistisch, Carole auch nicht. Meine Familie ist nicht rassistisch – und dass Kate so dargestellt wird, ist einfach so weit von der Wahrheit entfernt, dass es lächerlich ist", so Gary gegenüber dem Medium.

Getty Images Gary Goldsmith, 2017

Getty Images Herzogin Kate und Prinz Harry im April 2019

