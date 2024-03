Laura Müller hat keinen Bock, für Michas Schulden zu zahlen!

Sie spricht Klartext. Seit rund drei Jahren leben Michael Wendler (51) und seine Frau Laura Müller (23) inzwischen in Amerika. Immer wieder kursieren hartnäckige Gerüchte darüber, dass der einst gefeierte Schlagerstar aufgrund eines riesigen Schuldenberges in seine Wahlheimat geflüchtet sei. Seine Liebste hat sich hingegen ein erfolgreiches Standbein auf der Erotik-Plattform OnlyFans aufgebaut – für Laura offenbar dennoch kein Grund, Michael finanziell zu unterstützen.

In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram stellt sich die 23-Jährige den neugierigen Fragen ihrer Community. Ein Follower will dabei von der frischgebackenen Mama wissen, weshalb sie bei ihrem guten Verdienst nicht einfach die Schulden ihres Mannes begleiche. Darauf findet Laura prompt eine deutliche Antwort: "Sind ja nicht meine." Sieht also ganz danach aus, als würde die Brünette in puncto Geld ganz klare Grenzen setzen...

Erst im Januar gab der 51-Jährige im Interview mit Closer zu, Schulden zu haben – allerdings "ausschließlich beim Finanzamt in Deutschland". Mittlerweile liegen seine Schulden laut eigenen Aussagen "bei weit unter einer Million Euro." Zudem machte Michael deutlich: "Ich arbeite fleißig an meiner Entschuldung und der Tag wird kommen, an dem ich schuldenfrei sein werde. Ich habe Steuerschulden, aber keine Steuern hinterzogen."

Gregorowius,Stefan Laura Müller, Influencerin

Getty Images Michael Wendler, Sänger

