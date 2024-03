Nach Tumor-OP: Michael Strahans Tochter schrie vor Schmerzen

Isabella Strahan leidet an Krebs. Bei der Tochter des langjährigen Footballers Michael Strahan (52) wurde ein Hirntumor festgestellt. Sie machte bereits eine Chemotherapie und soll danach einen Rückschlag erlitten haben. Nach ihrer jüngsten OP meldet sich die 19-Jährige nun aus dem Krankenhausbett bei ihren Fans. "Ich fühle mich wirklich schrecklich. Es macht keinen Spaß, wenn einem der Schädel aufgeschnitten wird", verrät sie in einem YouTube-Video. Sie habe starke Schmerzen und schildert: "Das ist echt übel. Vorhin hatte ich so starke Schmerzen, dass ich geschrien habe. Das macht keinen Spaß. Mein Gesicht ist dazu noch so angeschwollen, es ist verrückt. Ich fühle mich grauenvoll und hätte das so nicht erwartet."

Dennoch versucht Isabella, stark zu bleiben und ihren Optimismus nicht zu verlieren – trotz allem hat sie im Video immer wieder ein strahlendes Lächeln im Gesicht. "Gerade fühle ich mich nicht gut, aber ich hoffe, dass ich bald nach Hause gehen kann, wenn alles verheilt ist. Ich bin einfach nur froh, dass ich noch laufen und sprechen kann", gibt die New Yorkerin zu verstehen. Sie sei mittlerweile seit rund einer Woche im Krankenhaus.

Vor der zweiten OP war Isabella deutlich aufgeregter als vor der ersten. "Dieses Mal bin ich nicht so nervös, weil sie an meinem Gehirn rumspielen, es ist nicht so tief, aber bin gespannt, wie die Genesung aussehen wird", erzählte sie vor dem Eingriff. Wenn alles verheilt ist, könne sie endlich mit der zweiten Chemotherapie beginnen – diese war wegen der OP verschoben worden.

