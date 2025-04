Nach Krebskampf: Isabella Strahan nimmt Modeln wieder auf

Isabella Strahan, die Tochter des ehemaligen NFL-Stars und Moderators Michael Strahan (53), feiert jetzt ihr Comeback in der Modelbranche. Die 20-Jährige, die im vergangenen Jahr nach ihrer Krebsdiagnose eine intensive Behandlung durchlaufen musste, teilte stolz Fotos ihrer neuesten Kampagne für die Marke "Kenneth Cole" auf Instagram. In Los Angeles posierte sie kürzlich vor großen Plakaten, die ihre Aussage "Aufgeben war nie eine Option" tragen und sie selbst in lässigem Look zeigen. Die Fans und sogar ihre Zwillingsschwester Sophia kommentierten begeistert den Beitrag und lobten Isabellas Stärke und Eleganz.

Isabellas Rückkehr gestaltete sich alles andere als leicht. Noch im ersten Studienjahr an der University of Southern California erhielt Isabella, laut Hello!, die Diagnose Medulloblastom. Die anschließende Behandlung hielt sie vorübergehend vom Studium ab und umfasste mehrere Operationen, Chemotherapie sowie Bestrahlung. Doch seit Juni letzten Jahres gilt sie als krebsfrei und hat sich mit bewundernswerter Kraft sowohl in ihren Alltag als auch in ihre Karriere zurückgekämpft. Unterstützung erhielt sie vor allem von ihrer Familie, insbesondere von ihrem Vater Michael, der ihre Stärke wiederholt öffentlich würdigte.

Bereits in früheren Interviews sprach Isabella offen über ihren Kampf gegen den Krebs und die wertvollen Lektionen, die sie daraus gezogen hat. Ihre Zwillingsschwester Sophia spielte eine entscheidende Rolle, als sie Isabella dazu brachte, sich ärztlich untersuchen zu lassen – eine Entscheidung, die letztlich ihr Leben rettete. Vater Michael erzählte gegenüber People, wie stolz er auf seine Tochter ist: "Sie ist stärker, als ich es je sein könnte." Die 20-Jährige gibt sich heute entschlossen, das Leben in vollen Zügen zu genießen und jede Gelegenheit zu nutzen. Diese Haltung spiegelt sich auch in ihrer Rückkehr zur Modelwelt wider, die für sie inzwischen mehr ist als ein Beruf – nämlich ein kraftvolles Symbol für Neuanfang, Stärke und Lebensfreude.

Instagram / isabellastrahan Isabella Strahan, Juni 2024

Instagram / sophialstrahan Michael Strahan mit seinen Töchtern Sophia und Isabella, Januar 2024

