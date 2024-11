Isabella Strahan zeigt stolz Haarwuchs nach Krebsbehandlung

Isabella Strahan hat ein hartes Jahr hinter sich. Bei der Tochter von TV-Sportmoderator Michael Strahan (53) wurde im Oktober 2023 ein Hirntumor festgestellt. Daraufhin musste sie mehrere Operationen an ihrem Kopf, Chemotherapie und Bestrahlung über sich ergehen lassen. Seit einigen Monaten gilt der Promi-Spross als geheilt. In einem neuen Video auf TikTok zeigt die Studentin jetzt, wie gut es ihr wieder geht – und das macht sich vor allem an ihren Haaren bemerkbar. Die Aufnahmen zeigen Isabella erst vor sieben Monaten, als sie wegen der Chemo eine Glatze trug. Danach zeigt das Video, wie sie jetzt aussieht: Breit grinsend präsentiert sie ihre fesche Kurzhaarfrisur und singt glücklich zu Ariana Grandes (31) Song "We Can’t Be Friends".

Mittlerweile lebt Isabella wieder ein erfülltes Leben. Ende Oktober feierte sie sogar groß ihren 20. Geburtstag – im Disneyland! Zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Sophia, ihrem Vater und einer Gruppe Freundinnen genoss sie einen aufregenden Tag in dem berühmten Freizeitpark. Wie sie damals ebenfalls auf der Video-Plattform festhielt, wurde die ganze Gruppe in einem Partybus herumgefahren und für alle Beteiligten gab es die berühmten Mickey-Maus-Ohren zum Tragen – auch für Papa Michael.

Der ehemalige Footballspieler zeigte sich in den vergangenen Monaten tief betroffen von dem Schicksalsschlag seiner Tochter. Kürzlich verriet er in einem Interview mit Town & Country, dass er sogar befürchtet hätte, seine Tochter würde sterben. Diese Ängste würde er von nun an immer mit sich tragen. Er meinte: "Ich glaube, dass ich den Rest meines Lebens damit verbringen werde, mir in irgendeiner Form Gedanken darüber zu machen." Und obwohl Isabella wirklich litt und während ihrer Behandlungen sehr beeinträchtigt war, blieb sie stets positiv. Dass sie so viel Durchhaltevermögen zeigte, half am Ende auch dem mehrfachen Vater, an der Situation nicht zu verzweifeln.

Instagram / isabellastrahan Isabella Strahan, YouTuberin

Instagram / isabellastrahan Michael Strahan mit seinen Töchtern Sophia und Isabella, Oktober 2024

