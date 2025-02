Michael Strahans Tochter Isabella teilt ihre Krebserfahrung

Isabella Strahan, die Tochter von Moderator Michael Strahan (53), hat eine harte Zeit hinter sich. Bei ihr wurde im Oktober 2023 Medulloblastom, eine Art von Gehirntumor, diagnostiziert. Nach ihrer Diagnose folgte ein schwieriger Weg aus Chemotherapie, Operation und schließlich der Remission. Gemeinsam mit ihrem Vater teilt sie nun ihre Geschichte in der kommenden ABC-Dokumentation "Life Interrupted: Isabella Strahan's Fight Against Cancer", die am 5. Februar Premiere feierte. Im Gespräch mit Robin Roberts bei "Good Morning America" berichtete Isabella, dass sie durch die Erfahrung etwas Entscheidendes gelernt habe: "Ich finde, es ist immer wichtig, sich selbst und seinem Körper zu vertrauen."

Isabella erzählte, dass sie früh Symptome wie Übelkeit, Schwindel und Erbrechen von Blut bemerkt hatte, diese aber zunächst nicht ernst genug nahm. Erst als ihre Zwillingsschwester Sophia sie drängte, ging sie zum Arzt, was schließlich zur rettenden Diagnose führte. In der Dokumentation spricht Michael emotional über seine große Sorge als Vater und den Schmerz, seine Tochter leiden zu sehen. "Ich sage immer, sie ist stärker, als ich es je sein könnte", sagte er gegenüber People und betonte zuvor auch, dass er immer wusste, dass sie nicht aufgeben wird. Isabella selbst berichtete, wie wichtig es für sie gewesen sei, durchweg positiv zu bleiben und auf ihren Körper zu hören. Heute ist sie froh, wieder an der University of Southern California studieren zu können und langsam ein normales Studentenleben zu führen.

Isabella genießt es, neue Freunde zu finden und ihr Leben in vollen Zügen zu leben. Ihre Rückkehr ins College, inklusive des Beitritts zu einer Schwesternschaft, habe ihr geholfen, sich wieder normal zu fühlen. Für Michael ist die Gesundheit seiner Tochter jedoch weiterhin ein sensibles Thema. Jede medizinische Untersuchung sei mit Angst verbunden, erklärte er. Isabella betont, wie dankbar sie für die Unterstützung ihrer Familie während der Behandlung war.

Instagram / isabellastrahan Isabella Strahan mit ihrer Familie, 2024

Getty Images Michael Strahan und seine Töchter Isabella (l) und Sophia (r) im Jahr 2017

