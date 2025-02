Isabellas Krebskampf geht Michael Strahan immer noch nahe

Michael Strahan (53) sprach am Wochenende in der Talkshow "The View" mit Tränen in den Augen über die berührende Geschichte seiner Tochter, Isabella Strahan. Die 20-Jährige kämpfte bereits 2023 gegen einen Hirntumor (Medulloblastom), musste sich einer Notoperation unterziehen und durchlief eine intensive Behandlung mit Chemotherapie und täglicher Bestrahlung. "Es war der schwierigste Moment, als ich neben ihr im Krankenhaus saß und sie zu mir sagte: 'Ich will nicht sterben'", offenbarte der ehemalige Footballspieler. Im Sommer 2024 gab es schließlich die ersehnte frohe Nachricht: Isabella ist krebsfrei.

Im Dokumentarfilm namens "Life Interrupted: Isabella Strahan's Fight Against Cancer" spricht die junge Frau offen über die Herausforderungen während ihrer Erkrankung und Heilung. Bereits in einem Trailer gestand Isabella, dass sie die Diagnose zunächst nicht realisieren konnte. "Man denkt nicht an das Schlimmste, bis man es gesagt bekommt", erklärte sie. Trotz aller Strapazen hat sie die schwierige Zeit gemeistert – eine Erfahrung, die der Familie Hoffnung und Stärke verlieh. Die Dokumentation wird ab dem 5. Februar auf ABC ausgestrahlt und gibt tiefe Einblicke in Isabellas Kampfgeist und ihren Mut, mit dem sie die Krankheit überwand.

Isabella hat ihre Erfahrungen auch in einer Vlog-Reihe auf YouTube dokumentiert – und dadurch ihrem Vater und vielen Fans gezeigt, wie stark sie ist. Michael selbst betonte, wie viel er von seiner Tochter in dieser Zeit gelernt habe. "Sie hat mir so viel beigebracht. Man lernt wirklich, was wichtig ist – und das ist die Gesundheit der Menschen, die man liebt", sagte der vierfache Vater sichtlich bewegt während seines Auftritts in der Talkshow.

Anzeige Anzeige

Instagram / isabellastrahan Isabella Strahan auf den Bahamas 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Strahan im September 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige