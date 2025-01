Krebskampf: Michael Strahan wusste, Tochter gibt nicht auf

Michael Strahan (53), bekannt aus der Sendung "Good Morning America", hat die bewegende Geschichte seiner Tochter Isabella geteilt, die im Herbst 2023 die Diagnose Hirntumor erhielt. Die Familie Strahan erzählt von den Herausforderungen des Kampfes gegenüber People. Die heute 20-Jährige litt an einem Medulloblastom, einer aggressiven Form von Hirnkrebs, der mit ständigen Kopfschmerzen, Übelkeit und Erbrechen einherging. Erst auf Drängen ihrer Zwillingsschwester Sophia ging Isabella damals ins Krankenhaus. Dabei wurde ein vier Zentimeter großer Tumor in ihrem Kleinhirn entdeckt und noch an Isabellas 19. Geburtstag operativ entfernt. "Ich werde kämpfen", versprach Isabella ihrem Vater – und sie hielt ihr Wort.

Die Monate nach der Operation waren für Isabella und ihre Familie ein Kraftakt. Nach der Erstoperation folgten zwei weitere Eingriffe, um Komplikationen zu beheben, sowie aufwendige Chemotherapien und Bestrahlungen. Isabella musste das Sprechen, Essen und Laufen wieder neu erlernen und kämpfte sich Schritt für Schritt zurück ins Leben. Besonders wichtig war ihr, ihre Erfahrungen in YouTube-Vlogs zu teilen, um ein Bewusstsein für ihren Kampf zu schaffen und andere Betroffene zu unterstützen. Die Einnahmen daraus spendete sie an das Preston Robert Tisch Brain Tumor Center, in dem sie betreut wurde. Die Familie bleibt optimistisch, auch wenn die Situation herausfordernd ist. Michael erklärte: "Ihre Ärzte sind überzeugt, dass es ihr gut gehen wird, und daran halten wir fest. Trotzdem ist man nervös – dieses Gefühl wird nie ganz verschwinden. Aber solange die Ergebnisse positiv sind, nehmen wir jeden Tag, wie er kommt, und kämpfen weiter."

Mittlerweile studiert Isabella wieder an der University of Southern California und hat sich ein neues Ziel gesetzt: Sie möchte mit ihrer Geschichte andere inspirieren. Michael, der in einem Special auf ABC bereits über die schweren Zeiten sprach, betonte, wie stark seine Tochter sei: "Sie ist stärker, als ich es je sein könnte." Die enge Verbindung zur Familie hat Isabella durch die Krise getragen. "Ich will jeden Tag leben", sagt Isabella heute voller Zuversicht. Ihre Familie hält weiterhin zusammen, während sie regelmäßig medizinische Kontrollen wahrnimmt und weiterhin hoffnungsvoll und zuversichtlich bleibt.

Anzeige Anzeige

Instagram / isabellastrahan Isabella Strahan mit ihrer Familie, 2024

Anzeige Anzeige

TikTok / isabellastrahan Isabella Strahan, November 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige

Welche Rolle spielt für euch das Teilen von persönlichen Erlebnissen, wie Isabella es auf YouTube getan hat? Ein wichtiger Schritt zur Bewältigung und Inspiration für andere. Nicht so wichtig – Privatsphäre und das eigene Wohl haben Vorrang. Ergebnis anzeigen