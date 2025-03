So stolz ist Michael Strahan auf seine neue Rolle als Opa

Michael Strahan ist nicht nur ein ehemaliger NFL-Star und bekannter Moderator, mit 53 Jahren ist er sogar schon Großvater. Vergangenes Jahr machte seine älteste Tochter Tanita ihn zum Opa – eine Rolle, in der Michael voll und ganz aufgeht. Zu Gast bei "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon (50)" kommt er aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Meiner Tochter geht es großartig, dem Baby geht es großartig. Ich bin extrem glücklich."

Seine Liebe zu dem fünf Monate alten Onyx beschreibt er als bedingungslos – mit einem Augenzwinkern fügt Michael (53) hinzu, dass er ihn vielleicht sogar ein bisschen mehr liebe als seine eigenen Kinder. "Du schaust dir dein Enkelkind an – sie haben mir heute erst ein neues Bild geschickt – und ich schaue ihn an und denke: 'Ich liebe dich so sehr'. Und dann schaue ich mir Bilder meiner Kinder an und sage: 'Ich liebe euch'. [Onyx] ein bisschen mehr", gibt er zu, womit er das Publikum in ein schallendes Lachen versetzt.

Die Kinder des "Good Morning America"-Stars sind inzwischen alle erwachsen. Tanita und Michael Jr., die aus seiner Ehe mit Wanda Hutchins stammen, sind 33 und 30 Jahre alt. Die Zwillinge Isabella und Sophie feiern in diesem Jahr ihren 21. Geburtstag – sie sind die gemeinsamen Töchter mit seiner zweiten Frau Jean Muggli, mit der Michael bis 2006 verheiratet war. Im Oktober 2023 traf seine Familie ein schlimmer Schicksalsschlag, als Isabella die Diagnose eines bösartigen Tumors im Kleinhirn bekam. Das Model begab sich sofort in Behandlung: Sie unterzog sich mehreren Operationen, Chemotherapien und Strahlenbehandlungen. Im Juli 2024 gab sie schließlich bekannt, krebsfrei zu sein.

Getty Images Michael Strahan, Moderator

Getty Images Sophia Strahan, Michael Strahan und Isabella Strahan bei den Nickelodeon Kid's Choice Sports 2019

