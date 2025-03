Isabella Strahan reflektiert über ihre Krebsdiagnose

Isabella Strahan, Tochter des TV-Moderators und ehemaligen Footballstars Michael Strahan (53), hat in einem Podcast offen über ihren Kampf gegen den Krebs gesprochen. Im Oktober 2023 wurde bei ihr ein Medulloblastom, ein bösartiger Tumor im Kleinhirn, diagnostiziert, woraufhin sie sich mehreren Operationen, Chemotherapien und Strahlenbehandlungen unterzog. In der Sendung "Beyond the Battlefront" erzählte sie nun von den Herausforderungen während ihrer Behandlung und reflektierte darüber, was sie in dieser Zeit anders hätte machen können. Eine ihrer größten Erkenntnisse: "Ich hätte mich mehr bewegen sollen."

Im Gespräch mit der Podcast-Moderatorin Noor Hassan, selbst Überlebende einer Krebserkrankung, berichtete Isabella offen, dass sie während der Behandlung einen großen Gewichtsverlust erlebt und kaum noch Kraft in ihren Beinen gehabt habe. "Ich wünschte, ich hätte mich gezwungen, jeden Tag wenigstens ein bisschen zu laufen – auch wenn es nur 100 Schritte gewesen wären", erklärte sie. Die Modelstudentin, die ihre gesamte Genesungsreise in den sozialen Medien dokumentierte, sagte außerdem, dass sie anfangs mit einer negativen Einstellung zu kämpfen hatte. Sie habe viel Zeit damit verbracht, mögliche schlechte Szenarien im Internet zu recherchieren. Rückblickend bedauere sie diesen Ansatz und appellierte an Mitbetroffene, sich stattdessen auf ihren individuellen Weg zu konzentrieren und positiv zu bleiben.

Isabella, die im Juli 2024 bekannt gab, nun krebsfrei zu sein, wurde während ihrer schweren Zeit von ihrer Familie, einschließlich ihres berühmten Vaters, unterstützt. Michael Strahan, der als Moderator von "Good Morning America" ein bekanntes Gesicht ist, betonte mehrfach öffentlich, wie stolz er auf die Stärke und den Mut seiner Tochter sei. Seit ihrer Genesung verfolgt sie das Ziel, anderen Betroffenen Mut zu machen und sie zu unterstützen. Ihre Erfahrungen hielt sie deshalb auch in einer Dokumentation fest.

Anzeige Anzeige

Instagram / isabellastrahan Michael Strahan mit seinen Töchtern Sophia und Isabella, Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / isabellastrahan Isabella Strahan mit ihrer Familie, 2024