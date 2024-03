Liebesbeweis? Barry Keoghan trägt Armband mit Sabrinas Namen

Barry Keoghan (31) trägt ihren Namen an seinem Handgelenk! Der Schauspieler soll schon seit einigen Wochen mit Sabrina Carpenter (24) anbandeln. Immer wieder werden die zwei miteinander gesehen, bestätigten ihre Liebe bislang aber noch nicht. Nun trägt der "Saltburn"-Star ein auffälliges Accessoire: Während Barry auf dem roten Teppich posiert, blitzt an seinem Handgelenk ein Freundschaftsarmband, auf dem Sabrinas Name zu stehen scheint! Einigen Fans ist das bereits aufgefallen und sie freuen sich im Netz über diesen süßen Liebesbeweis.

Während Barry mit diesem diskreten Accessoire seine Zuneigung zeigt, spricht ein Insider ausführlicher über seine Romanze mit der Sängerin. "Sie haben es anfangs wirklich langsam angehen lassen, aber die Beziehung ist sehr intensiv", erklärte die Quelle gegenüber Us Weekly. Sabrina war in den vergangenen Monaten sehr viel unterwegs und unter anderem auf Tour mit Taylor Swift (34), aber dafür hat Barry Verständnis: "Sie setzen sich nicht zu sehr unter Druck und Sabrina mag es, dass Barry versteht, dass sie im Moment mit ihren beruflichen Verpflichtungen sehr beschäftigt ist."

Mittlerweile behalten die beiden ihre Zuneigung auch nicht mehr unbedingt für sich. Erst vor wenigen Tagen besuchte der gebürtige Ire etwa das Taylor-Swift-Konzert in Singapur, wo Sabrina der Support-Act war. Auf diversen TikTok-Videos sah man ihn währenddessen fröhlich tanzen und seine Liebste anschmachten. In einem anderen Clip umarmten sich die zwei nach ihrem Auftritt total innig hinter der Bühne.

Getty Images Barry Keoghan im März 2024

Getty Images Sabrina Carpenter, Sängerin

