Neues Album: Singt Ariana Grande etwa von Dalton und Ethan?

Ariana Grande (30) soll in ihrem neuen Album nicht nur die Scheidung von Dalton Gomez verarbeiten, sondern auch von der Romanze mit Ethan Slater (31) singen! Das behauptet jetzt ein Insider gegenüber Us Weekly und verrät, dass sie mit "Eternal Sunshine" ihr bisheriges Schweigen brechen werde: "Ariana denkt, dass diese Songs ihren Fans eine Menge Einblicke geben werden. Es ist ihre Seite der Geschichte bezüglich Dalton und Ethan." Neben ihrer Beziehung zu dem Broadwaystar soll die "Yes, and?"-Interpretin auch ihre Trennung von ihrem Ex-Mann verarbeiten, mit der sie im vergangenen Jahr mächtig zu kämpfen hatte.

Dennoch seien ihre Liebesangelegenheiten nicht das einzige Thema, das die Sängerin auf dem Tonträger zum Ausdruck bringe – sie lasse nämlich viel Raum für Interpretation. "Ariana spielt mit verschiedenen Charakteren – einige Texte stammen aus ihrem persönlichen Leben, andere wiederum sind einfach nur lustige Charaktere, die sie für ihre Fans spielt", behauptet die Quelle gegenüber besagtem Medium. Bei "Eternal Sunshine" handele es sich somit um ein Konzeptalbum und das emotionalste Werk, an dem Ariana bisher gearbeitet hat.

Das ließ die Musikerin bereits vor wenigen Tagen in der "Zach Sang Show" anklingen. In dieser deutet sie unter anderem an, dass die Scheidung von Dalton in ihre Lieder eingeflossen sei. Der damaligen Beziehung zu ihrem Ex-Mann wolle die "Into You"-Interpretin gerecht werden und sie mit dem nötigen Respekt behandeln. "Selbst in den schwersten Momenten des Verlusts und der Trauer, die man auf dem Album hört, gab es so viel Liebe und Aufrichtigkeit", merkte die 30-Jährige an und fügte hinzu: "Selbst in den Momenten, in denen ich in den letzten Jahren am meisten Liebeskummer hatte, gab es so viel Freundlichkeit, Liebe und Ehrlichkeit und Respekt!"

