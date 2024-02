Wegen Dalton? Ariana Grande singt von "Verlust und Trauer"!

Sie lässt ihr Herz sprechen. Nach vielen Jahren des Wartens bringt Ariana Grande (30) in wenigen Tagen ein neues Album raus – "Eternal Sunshine". Nachdem Dalton Gomez und sie sich 2023 scheiden ließen, scheint die "Stuck With U"-Interpretin diese Trennung in einigen ihrer neuen Songs zu verarbeiten. Nun verrät sie, wovon diese handeln: Ariana verarbeitet in ihrem neuen Album großen Liebeskummer und eine sehr schwere Zeit!

Das erzählt die Sängerin in einem Interview in der "Zach Sang Show". "Selbst in den schwersten Momenten des Verlusts und der Trauer, die man auf dem Album hört, gab es so viel Liebe und Aufrichtigkeit", erklärt Ariana und fügt hinzu: "Ich wollte sichergehen, dass es das ist, was ich mir vorgestellt habe – denn selbst in den Momenten, in denen ich in den letzten Jahren am meisten Liebeskummer hatte, gab es so viel Freundlichkeit, Liebe, Ehrlichkeit und Respekt!"

Dabei fiel es der 30-Jährigen nicht immer leicht, an den Songs ihres neuen Albums zu arbeiten und sie befand sich in einer Achterbahn der Gefühle. "Ich habe einige Stücke geschrieben, als ich sehr emotional war – es gibt Lieder, die mehr Spaß machen und dann gibt es einige, bei denen ich geweint habe, während ich sie geschrieben habe", gibt Ariana zu.

Getty Images Ariana Grande beim "One Love Manchester"-Konzert

Instagram / arianagrande Ariana Grande im November 2023

Getty Images Ariana Grande, Sängerin

