Was wurde aus "Zwei bei Kallwass"-Star Angelika Kallwass?

Angelika Kallwass (75) ist vor allem bekannt als Moderatorin von "Zwei bei Kallwass". Zwölf Jahre lang beriet sie in der Show Menschen mit verschiedensten Problemen, aber mittlerweile hat sie sich fast vollständig aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Im Jahr 2013 wurde die Sendung eingestellt und Angelika musste ihren beruflichen Fokus verlagern. Sie kehrte zu ihrer Arbeit als Diplom-Psychologin zurück, da sie finanzielle Probleme hatte! "Ich bekomme 380 Euro Rente im Monat. Davon kann ich nicht leben und nicht sterben", erklärte sie 2020 in einem YouTube-Video und machte deutlich, wie wichtig es sei, in die Rentenkasse einzuzahlen.

Bis vor zwei Jahren – also bis zum stolzen Alter von 73 Jahren – arbeitete Angelika weiterhin in einer Praxis. Obwohl das finanzielle Motiv für ihre fortwährende Arbeit eine Rolle spielte, betonte Angelika auch die Bedeutung der Arbeit an sich, die sie vor Langeweile bewahrte. Mittlerweile hat sich die Psychologin jedoch sowohl aus der Praxisarbeit als auch dem Rampenlicht zurückgezogen. Was sie jetzt macht, ist nicht bekannt.

Im Jahr 2019 blickte Angelika bereits auf ihr TV-Aus zurück. "Mir war klar, dass ich nicht nur die Menschen in der Redaktion vermissen würde, sondern auch die Räume. Als ich das letzte Mal das Studio verließ, habe ich fürchterlich geweint. Ich habe dort eine Art Zuhause gefunden", gestand sie gegenüber Bunte. Neben ihrer Rückkehr in die Psychologie verwirklichte sich Angelika zu der Zeit auch als Autorin. Ihr Buch "Was am Ende zählt: Mein Umgang mit dem Tod. Für ein erfülltes Leben" bietet persönliche Einblicke und zeigt eine weitere Facette ihres vielseitigen Schaffens.

Anzeige

FUTURE IMAGE Angelika Kallwass, TV-Moderatorin

Anzeige

Christopher Adolph Angelika Kallwass bei der 1500. Folge von "Zwei bei Kallwass"

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de