"Make Love, Fake Love"-Nico schwärmt vom Kuss mit Antonia!

Bei Make Love, Fake Love kämpfen noch acht Männer um das Herz von Antonia Hemmer (23). Doch nicht alle spielen mit offenen Karten. So mancher Hottie hat in Wahrheit eine Freundin und ist nur auf das Preisgeld aus. Und langsam wird es ernst! Während die anderen Jungs in der Villa sich gegenseitig nicht mehr über den Weg trauen, hat Kandidat Nico scheinbar freie Bahn bei der Singledame. So konnte er sogar den ersten Kuss der Staffel ergattern. Promiflash hat mal nachgefragt: Hat es bei den beiden etwa bereits gefunkt? Nico kann freudig berichten: "Der Kuss hat sich gut angefühlt – es hat gematcht!"

Der 27-Jährige ist sich sicher: Für Antonia war es bestimmt genauso schön. "Ich denke, der Kuss hat uns beiden gefallen", erklärt er im Interview mit Promiflash. Der Moment sei einfach der richtige gewesen. Bei einer schlüpfrigen Challenge erkämpfte Nico sich das erste richtige Einzeldate. Dort gingen die beiden direkt auf Tuchfühlung und ließen sich ein Bad ein. Was folgte, waren intensive Blicke und schließlich sogar Küsse. Der Hamburger freut sich: "Solche Momente verbinden schließlich, wenn es sich gut anfühlt."

Seine Mitstreiter spielen jedoch eine große Rolle für den gelernten Fahrzeuglackierer. "Geplant war der Kuss nicht, aber man versucht ja schon, jede Situation zu nutzen, um sich nach vorne zu bringen, gerade bei der großen Konkurrenz", gesteht Nico. Er erhofft sich, dass der Kuss ihn in Antonias Herz auf Platz eins katapultiert hat. Und einen weiteren positiven Nebeneffekt sieht er ebenfalls in der Knutscherei: "Für ihr Gewissen, dass ich wirklich Single bin, war es sicher auch hilfreich."

RTL Antonia Hemmer und "Make Love, Fake Love"-Kandidat Nico

RTL "Make Love, Fake Love"-Nico und Antonia Hemmer genießen Zeit zu Zweit

Denkt ihr, Nico ist wirklich Single und möchte Antonia kennenlernen? Ja, auf jeden Fall! Ich weiß ja nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



