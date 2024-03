Nominierungen, Stars und Co.: Alle Infos zu den Oscars 2024!

Bald ist es wieder so weit! Bereits zum 96. Mal werden am 10. März die Oscars in Los Angeles vergeben. Der Preis gilt als wichtigste Auszeichnung in der Filmbranche. Unter anderem durften schon Stars wie Leonardo DiCaprio (49), Matthew McConaughey (54) oder Natalie Portman (42) einen der begehrten Goldjungen mit nach Hause nehmen. Auch in diesem Jahr dürfen sich die Fans wieder auf eine spannende Verleihung freuen. Im Promiflash-Video findet ihr alle wichtigen Infos zu der Oscar-Nacht!

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de