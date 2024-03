Ungeschminkt: Millie Bobby Brown und Jake beim Dinner Date!

Millie Bobby Brown (20) und Jake Bongiovi (21) zeigen sich ganz natürlich! Meistens sieht man das Glamour-Paar in stylishen Outfits und herausgeputzt. Nun präsentieren sie eine andere Seite von sich: Wie Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen, setzen die Turteltauben bei einem Dinner Date in London auf einen lässigen Look. Für das Abendessen wählt die Schauspielerin einen dunkelblauen XXL-Hoodie und eine bunt karierte, weite Hose. Zudem verzichtet sie auf jegliches Make-up und steckt ihre Haare mit einer Spange zurück. Ihr Liebster trägt eine schlichte braune Jeans und einen blau-weißen Fleece-Pullover. Bei einem anschließenden Spaziergang durch London machen Millie und Jake einen glücklichen Eindruck.

Aus ihren Gefühlen füreinander machen der Stranger Things-Star und sein Verlobter schon lange keinen Hehl mehr. Ganz im Gegenteil: Im vergangenen Jahr hielt der Sohn von Jon Bon Jovi (62) sogar um die Hand seiner Herzdame an. Und dafür hatte er sich etwas ganz Besonderes überlegt: Wie Millie in "The Tonight Show" mit Jimmy Fallon (49) ausplauderte, habe Jake ihr bei einem gemeinsamen Tauchgang eine Muschel in die Hand gelegt. In dieser sei der Verlobungsring versteckt gewesen. Doch bei der Verlobung lief nicht alles glatt: "Er steckt mir den Ring an die Hand und plötzlich fällt der Ring von meinem Finger und sinkt so schnell, es war wie im Kinofilm." Der 21-Jährige sei dem Klunker dann hinterhergetaucht und habe ihn am Ende retten können.

Dass das Schmuckstück nicht endgültig in den Tiefen des Meeres verschwunden ist, dürfte auch die Mutter der "Enola Holmes"-Darstellerin erleichtern: Denn Jake hielt wohl mit ihrem Ring um die Hand seiner Traumfrau an, wie Millie in einem früheren Interview mit Sunday Times verraten hatte: "Ich habe den Ring schon immer geliebt. Er ist mir immer aufgefallen." Als sie von dem Plan ihres zukünftigen Schwiegersohns erfahren habe, habe Millies Mutter ihm den Ring gegeben. "Sie steckten bei dem ganzen Antrag unter einer Decke. Ich finde es toll, dass ich immer etwas von meiner Mutter bei mir haben kann", hatte der Hollywoodstar damals geschwärmt.

Anzeige

Getty Images Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown, November 2023

Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown, Schauspielerin, mit Jake Bongiovi

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de