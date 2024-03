König Charles ehrt verstorbene Queen Elizabeth am Muttertag

Zum Muttertag ehrt König Charles (75) seine im Jahr 2022 verstorbene Mama mit einem rührenden Beitrag in den sozialen Medien. Der britische Regent veröffentlicht ein altes schwarz-weißes Foto auf Instagram⁣, auf dem er Queen Elizabeth (✝96) am Rande eines Spielfeldes einen Kuss auf die Hand gibt. Die langjährige Monarchin lächelt ihren Sohnemann dabei sichtlich stolz und geschmeichelt an. "Wir wünschen allen Müttern und denjenigen, die heute ihre Mütter vermissen, einen friedlichen Muttertag", grüßt Charles die Royal-Fans.

Nachdem die Queen nach ganzen 70 Jahren auf dem Thron des britischen Königshauses im September 2022 verstorben war, übernahm der 75-Jährige das Amt. Mittlerweile steht er seit über einem Jahr an der Spitze des Palastes – und seitdem hat Charles schon einiges erlebt. Unter anderem seine Krönung, die Parlamentseröffnung und diverse öffentliche Veranstaltungen. Dabei sind den Fans schon einige Dinge aufgefallen, die seine Regentschaft von der seiner Mutter unterscheidet. Angeblich gehe Charles politischer und kritischer als König vor, wobei er nicht davor scheue, seine eigene Meinung zu vertreten. Im Großen und Ganzen stehe ihm aber viel Lob zu.

In den vergangenen Monaten drehte sich allerdings alles um die Gesundheit des Königs. Die Operation, der er sich im Januar wegen einer vergrößerten Prostata unterzogen hatte, hatte die besorgniserregende Diagnose Krebs zur Folge. Mittlerweile ist das Oberhaupt in Behandlung und hat den Großteil seiner Pflichten vorübergehend an Ehefrau Camilla (76) oder seinen älteren Sohn Prinz William (41) abgegeben. Doch wie ein Insider weiß, will Charles trotz seiner Erkrankung bald weiterarbeiten. "König Charles ist entschlossen, weiterzumachen. Was die Leute nicht wissen, ist, wie sehr [er] das Volk liebt", verriet die Quelle gegenüber Mirror.

