Adelsexperte meint: König Charles macht fitten Eindruck!

König Charles III. (75) scheint es den Umständen entsprechend gut zu gehen. Vor einigen Wochen wurde öffentlich, dass der britische Monarch an Krebs erkrankt ist. Promiflash spricht nun mit einem Adelsexperten über den Eindruck, den der Vater von Prinz William (41) bei seinen öffentlichen Auftritten macht. "König Charles macht auf mich einen ganz normalen Eindruck. Er hat eine Krebsdiagnose bekommen und jetzt ist er in einer Therapiephase und diese Therapiephase schlägt anscheinend bei ihm normal gut an!", gibt Jürgen Worlitz seine Einschätzung ab.

Das sei allerdings auch mehr oder weniger zu erwarten gewesen, wie der Royal-Experte weiter ausführt: "Er ist in dem Sinne auch nicht krank, sondern er ist möglicherweise durch diese Therapien geschwächt und wenn er sich ausklinkt, dann nicht aus Krankheitsgründen, sondern weil er eben vielleicht von den Ärzten gesagt bekommen hat, dass er sich mal ein bisschen zurückhalten soll." Das sei dann aber eher zu dem Zwecke, dass er sich in der Öffentlichkeit keinen Fehltritt leistet oder etwaige Ausfallerscheinungen zeigt. "Ansonsten geht er halt seinen Weg und das zeigt er ja auch, indem er den Ministerpräsidenten empfängt [...] und indem er sich ab und zu mal in der Öffentlichkeit zeigt", ist Journalist gegenüber Promiflash zuversichtlich.

Erst kürzlich winkte der Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) bei einem kurzen Abstecher in London seinen Fans munter zu. Auf den Bildern, die The Sun veröffentlichte, wirkt der 75-Jährige gut gelaunt, als er das Clarence House verlässt. Trotz seiner Krebserkrankung bemüht Charles sich, seinen Pflichten nachzugehen und einen tapferen Eindruck zu machen.

König Charles ist bekannt für sein tiefes Engagement für eine Vielzahl von sozialen und ökologischen Themen, was ihm im Laufe der Jahre sowohl Bewunderung als auch Kritik eingebracht hat. Als Thronfolger steht er oft im Rampenlicht und muss viele öffentliche und private Herausforderungen meistern. Seine Fähigkeit, trotz gesundheitlicher Probleme einen starken Eindruck zu hinterlassen, könnte sein Image in den Augen der Öffentlichkeit weiter stärken und seine Rolle als eine zentrale Figur des britischen Königshauses bestätigen.

Christopher Tamcke / Future Imag Jürgen Worlitz, Adelsexperte

Getty Images Jeremy Hunt und König Charles III. im März 2024

Chris Jackson/PA Photos König Charles III. beim Besuch des Guru-Nanak-Gurdwara-Tempels im Dezember 2022

