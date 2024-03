Verrückt bis cool: Diese Oscar-Momente bleiben unvergessen

Bei den Oscars wird nicht nur der wichtigste Filmpreis überhaupt verliehen – die Veranstaltung ist auch immer für eine Überraschung gut.In den vergangenen Jahren passierte so einiges, was wohl so schnell nicht in Vergessenheit gerät. Dabei sind die meisten unvergesslichen Momente vor allem eines: peinlich. Beispielsweise sicherte John Travolta (70) sich 2014 einen Platz in der Oscar-Geschichte, als er Idina Menzel (52) ankündigte, die ihren Song "Let It Go" aus "Die Eiskönigin" performen sollte. Aus Versehen nannte er sie Adele Dazeem. Ein Jahr später kündigte sie den Hollywoodstar dann scherzhaft als Glom Gazingo an.

Für ähnlich viele Fragezeichen sorgte ein besonders unangenehmer Fauxpas bei der Verleihung 2017. Warren Beatty (86) und Faye Dunaway (83) verkündeten, dass "La La Land" als bester Film ausgezeichnet wurde. Während die Produzenten und Darsteller schon im Siegestaumel auf der Bühne standen und ihre Rede beginnen wollten, wurde der Fehler bemerkt. "Es war ein Fehler. 'Moonlight', ihr habt gewonnen. Ich bin sehr stolz, den Preis an meine Freunde von 'Moonlight' überreichen zu dürfen", nahm Filmproduzent Jordan Horowitz die Panne mit Humor. Die beiden Presenter kamen wohl durcheinander, weil sie ungeplant einen weiteren Umschlag bekamen, in dem der Sieger in der Kategorie "Beste Hauptdarstellerin" steckte – der Preis ging an Emma Stone (35).

Manche Überraschungen bei den Oscars sind aber auch richtig cool. So gab es 2020 eine Performance, mit der im Publikum keiner rechnete. Ganz plötzlich stand nämlich Rapper Eminem (51) auf der Bühne und gab seinen Hit "Lose Yourself" zum Besten. Damit kehrte er 17 Jahre nach seinem Oscar-Triumph mit dem Biopic "8 Mile" wieder auf der Bühne des Dolby Theatre zurück.Das Publikum feierte den Musiker. Ähnliche Reaktionen gab es auf den Gewinn von Leonardo DiCaprio (49) als bester Hauptdarsteller im Film "The Revenant" im Jahr 2016. Ganze viermal war der Schauspieler zuvor nominiert worden, aber immer leer ausgegangen. Der langersehnte Sieg wurde sogar mit Standing Ovations. gewürdigt.

Der aktuellste Vorfall ist noch gar nicht so lange her, denn er trug sich 2022 zu. Die Rede ist von der berühmt-berüchtigten Oscar-Ohrfeige. Chris Rock (59) stand als Presenter auf der Bühne und machte ein paar Witze. So weit, so gewöhnlich. Doch als er sich über die Glatze von Schauspielerin Jada Pinkett-Smith (52) lustig machte, platze ihrem Mann Will Smith (55) der Kragen: Er stürmte auf die Bühne und verpasste Chris eine saftige Ohrfeige. Der Komiker blieb cool und überspielte den Vorwurf gekonnt, doch das Publikum war geschockt und schien alles für inszeniert zu halten. Dem war nicht so und Will wurde mit einem zehnjährigen Ausschluss von sämtlichen Events der Academy bestraft.

