Ashlyn Harris und Sophia Bush feiern gemeinsam die Oscars

Im Oktober vergangenen Jahres kamen Gerüchte auf, dass Sophia Bush (41) und Ashlyn Harris (38) sich daten. Auf der Oscar-Party von Elton John (76) feierten die beiden nun zusammen – und posierten sogar gemeinsam mit dem Schauspieler Eric McCormack (60) für ein Foto, das Just Jared vorliegt. Darauf strahlen die drei glücklich in die Kamera. Für den besonderen Anlass hat sich die Schauspielerin ganz schön herausgeputzt: Zu einem roten Kleid mit hohem Schlitz kombinierte sie eine juwelenbesetzte Kette und schwarze Riemchen-High-Heels. Und auch Ashlyn warf sich ordentlich in Schale: Die Fußballerin glänzte in einem schwarzen Anzug mit einer weißen Bluse darunter.

Obwohl schon lange über eine Romanze der beiden spekuliert wird, äußerten sich Sophia und Ashlyn bisher nicht dazu. Ein Insider hatte allerdings bereits Ende Oktober gegenüber Us Weekly ausgeplaudert, dass es zwischen ihnen sehr schnell gefunkt habe: "Es ist erst ein paar Wochen her, dass sie sich zum ersten Mal offiziell verabredet haben, aber die Dinge fühlen sich schon sehr natürlich an." Sie hätten viele Gemeinsamkeiten und würden es genießen, gemeinsam Zeit zu verbringen. Ein weiterer Informant hatte damals verraten: "Sophia und Ashlyn bestehen darauf, dass sie nur befreundet waren, aber nach allem, was man hört, hat die Chemie sofort gestimmt. Die Funken flogen."

Wie ein Tippgeber außerdem gegenüber Radar Online berichtete, sollen die One Tree Hill-Darstellerin und der Kicker bereits im Juni in Cannes beim Flirten erwischt worden sein. Damals war Ashlyn noch mit Alexandra Krieger (39) verheiratet gewesen – soll jedoch direkt danach Schluss gemacht haben. "Anscheinend kam Ashlyn direkt nach Cannes zurück, beendete ihre Ehe und sagte, es gäbe nichts, worüber man reden müsste. Einfach vorbei", erklärte ein weiterer Insider damals gegenüber einem anderen Magazin.

Getty Images Sophia Bush, Schauspielerin

Getty Images Ashlyn Harris, Fußballerin

