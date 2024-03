Jimmy Kimmel scherzt über Robert Downey Juniors Drogenkonsum

Der erfahrene Moderator Jimmy Kimmel (56) präsentierte zum vierten Mal die Oscars. Dabei bewies er, dass er auch bei der renommiertesten Preisverleihung kein Blatt vor den Mund nimmt. Ein YouTube-Video zeigt, wie er sich am Sonntagabend über Robert Downey Junior (58) lustig machte. "Dies ist das größte Highlight in Robert Downey Juniors langer und illustrer Karriere. Na ja, eines der größten Highs...", spielte er auf das langjährige Drogenproblem des Schauspielers an. Der "Iron Man"-Darsteller nahm den Seitenhieb mit Humor und tippte sich auf seine Nase. Als Jimmy das Thema vertiefte, signalisierte der Marvel-Star jedoch, dass ihm der Joke langsam auf die Nerven geht.

Ein anderer Kommentar sorgte bei Robert und dem Rest des Publikums eher für Verwirrung. "Ist das eine Dankesrede in deiner Tasche oder hast du einen sehr rechteckigen Penis?", fragte Jimmy den Preisträger. Der "Oppenheimer"-Darsteller starrte den Talkmaster daraufhin verdutzt an und zuckte schließlich mit den Schultern. Die Zuschauer fanden die Scherze des 56-Jährigen alles andere als unterhaltsam. "Jemand sollte Jimmy sagen, dass die Drogenwitze nicht mehr witzig sind – nicht, dass sie es jemals waren", findet ein Fan auf X. Ein anderer hätte eine Reaktion à la Will Smith (55) angebracht gefunden: "Robert Downey Jr., wenn du Jimmy Kimmel ohrfeigen willst, kann ich das absolut verstehen."

Der "Sherlock Holmes"-Darsteller war nicht der Einzige, der von dem Moderator ins Kreuzfeuer genommen wurde. Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller (45) war als "Beste Hauptdarstellerin" nominiert. Über ihre Filme sagte Jimmy: "Sandra spielt in 'Anatomie eines Falls' eine Frau, die wegen Mordes an ihrem Mann vor Gericht steht, und in 'Zone of Interest' eine Nazi-Hausfrau, die direkt neben Auschwitz lebt. Während dies für amerikanische Kinobesucher sehr schwere Themen sind, werden sie in Sandras Heimat Deutschland als romantische Komödien bezeichnet." Über den Witz konnte Sandra nur müde lächeln.

Anzeige

Getty Images Jimmy Kimmel, 2018

Anzeige

Getty Images Sandra Hüller bei den Oscars 2024

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de