Oscars 2024: Robert Downey Jr. ist bester Nebendarsteller

In diesem Jahr heißt es zum 96. Mal: "And the Oscar goes to..."! Auch durfte sich ein Schauspieler bereits über einen der begehrten Goldjungen freuen: Robert Downey Junior (58) gewinnt für seine Rolle in "Oppenheimer" in der Kategorie "Bester Nebendarsteller"! Somit setzt er sich gegen seine Schauspielkollegen Sterling K. Brown (47), Robert De Niro (80), Ryan Gosling (43) und Mark Ruffalo (56) durch. Für Robert ist es der erste Goldjunge – er stand bereits einige Male zur Auswahl, gewann bislang aber noch nie.

Die Freude ist dem 58-Jährigen ins Gesicht geschrieben. "Danke! Ich danke meiner schwierigen Kindheit und der Academy – in dieser Reihenfolge. Und ich möchte meiner Ehefrau danken: Du hast mich zurück ins Leben gebracht hast.", zeigt sich Robert bei seiner Annahme der Trophäe dankbar. Zudem wendet er sich an seine "Oppenheimer"-Co-Stars Emily Blunt (41), Cillian Murphy (47) und Co.: "Ich brauchte diesen Job mehr, als er mich brauchte. Danke! Was wir machen, ist bedeutungsvoll."

Die 96. Verleihung der Oscars begann erst vor wenigen Augenblicken – für diesen besonderen Anlass putzen sich die Stars und Sternchen Hollywoods wieder einmal ordentlich heraus: So posiert die Barbie-Darstellerin America Ferrera (39) in einer pinkfarbenen Glitzerrobe, während ihr Schauspielerkollege Willem Dafoe (68) einen braunen Anzug trägt. Auch die deutsche Schauspielerin Sarah Hüller wirft sich ordentlich in Schale: Sie strahlt in einem schwarzen Abendkleid mit einer ausladenden Schulterpartie.

Getty Images Robert Downey Jr. gewinnt einen Oscar, März 2024

Getty Images Sandra Hüller bei den Oscars 2024

