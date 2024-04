Total bescheiden! Robert Downey Jr. spricht über Oscargewinn

Seit den frühen 90ern ist Robert Downey Jr. (59) in Hollywood unterwegs und gehört heutzutage zu den bekanntesten Stars der Welt. Seine Liste an gewonnenen Preisen kann sich sehen lassen! Alleine für seine Leistung im Film "Oppenheimer" hat der Schauspieler unter anderem einen Golden Globe, einen Critics' Choice Award und einen BAFTA Award gewonnen. Auch bei den Oscars hat Robert dieses Jahr abgesahnt. Ob ihm das langsam zu Kopf steigt? Nun quatschen der Weltstar und seine Frau Susan (50) mit ET darüber, wie das Leben als Oscar-Gewinner so ist. "Ich kann nur sagen, dass es eine großartige Saison war. Aber eines der besten Gegenmittel gegen ein aufgeblasenes Ego ist, sich gleich wieder in die Arbeit zu stürzen", verrät der "Ironman"-Star.

Was ist das Geheimnis hinter all dieser Bescheidenheit? Möglicherweise ist es seine Familie, die ihn so am Boden der Tatsachen hält. Der "Sherlock Holmes"-Darsteller und seine Frau sind Eltern von zwei jungen Kindern. Angeblich sind die beiden Sprösslinge aber wenig beeindruckt von Papa Roberts Erfolgen. Wie Susan im Interview verrät: "Es ist so super! Er gewinnt einen Oscar und am nächsten Morgen schimpfen die Kinder doch wieder mit ihm. Den beiden ist das alles komplett egal! Das ist wirklich toll für die eigene Demut."

Sein aktuellstes Projekt ist die Serie "The Sympathizer". Für die Verfilmung des gleichnamigen vietnamesischen Romans schlüpfte Robert gleich in mehrere Rollen. An der Seite von Sandra Oh (52) und Kieu Chinh stellt er unter anderem den Mentor der Hauptrolle dar, aber auch verschiedene Antagonisten. Auf die Frage, ob er sich mit dieser Serie auch wieder einige Awards schnappen will, witzelte er im Interview: "Ich denke, dass man Kieu und Sandra im Auge behalten sollte, sie sind beide fantastisch in diesem Film. Die ganze Besetzung ist außergewöhnlich. Ich musste sogar mehrere Rollen spielen, nur damit ich nicht in der Masse all dieser vietnamesischen Talente untergehe."

Getty Images Robert Downey Jr., Schauspieler, mit seiner Frau Susan

Getty Images Der "Oppenheimer"-Cast bei den SAG-Awards 2024

