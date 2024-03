18 Jahre Ehe: Das ist Susan und Robert Downeys Geheimnis!

Sie schweben seit mehr als 18 Jahren im Liebesglück! Robert Downey Junior (58) und Susan Downey (50) sind bereits seit 2005 verheiratet. Doch wie halten der Schauspieler und seine Liebste ihre Ehe nach all den Jahren frisch? Wie die Turteltauben im Interview mit People verraten, haben sie eine ganz bestimmte Regel, an die sie sich halten. "Wir haben eine Zwei-Wochen-Regel, die sich oft lang anfühlt, aber wir lassen niemals mehr als zwei Wochen vergehen, ohne uns zu sehen und die Familie zu versammeln", plaudert Susan aus.

Sich an diese Abmachung zu halten, sei jedoch nicht immer ganz einfach: Die Schauspielkarriere des Marvel-Stars führt ihn immer wieder an weit entfernte Orte. "Man hält sich an die Grundregel von zwei Wochen und versucht nicht zu weit im Voraus zu denken, weil so vieles von dem, was wir tun, seltsam unvorhersehbar ist. Man weiß einfach nie", erklärt Susan weiter und fügt hinzu: "Jemand könnte krank werden oder es könnte einen Produktionsstillstand geben oder dies oder das. Man muss also ein paar grundlegende Dinge im Griff haben und dann muss man bereit sein, sich auf den Rest einzustellen."

Robert und Susan hatten sich im Jahr 2003 am "Gothika"-Filmset kennengelernt. Damals war der Leinwandheld allerdings noch verheiratet gewesen. Ein Jahr später ließ er sich scheiden und gab Susan 2005 das Jawort. Wie glücklich die beiden noch immer miteinander sind, zeigen sie immer wieder. Zu ihrem 17. Hochzeitstag widmete der Iron Man-Star seiner Herzdame eine süße Liebeserklärung: "Der heutige Tag markiert 17 Jahre unverfälschten Eheglücks. Susan, du bist mein Fels in der Brandung, mein Prüfstein und mein Glücksstern obendrauf!"

Getty Images Robert Downey Jr., Schauspieler, mit seiner Frau Susan

