Ist Robert Downey Jr. empört über Jimmy Kimmels Oscar-Witz?

Jimmy Kimmel (56) hatte bei den Oscars mit einem Scherz auf Kosten von Robert Downey Jr. (58) für Gelächter gesorgt. Im Netz kam das Ganze eher weniger gut an – doch was hielt der "Iron Man"-Darsteller selbst davon? Judi James, eine Expertin für Körpersprache, sorgt gegenüber The Mirror für Klarheit. "Roberts zwei nachdrückliche Blinzler, eine Kopfneigung und ein Schulterzucken waren seine körpersprachliche Antwort auf Kimmels Witz", erklärt Judi. "Es gab kein Grinsen und keine Anzeichen dafür, dass Downey den Scherz auf die leichte Schulter nahm, im Gegensatz zu anderen Stars, die mit übertriebenem Lachen so taten, als seien sie gute Sportler", meint sie.

Doch war Robert wirklich sauer? Laut Judi wirkte er "unbeweglich" und sah "verärgert" aus, seine Gesichtszüge seien jedoch weich gewesen. Abschließend stellt die Expertin klar: "Downey ist für seinen Sinn für Humor bekannt, und die Art und Weise, wie Kimmels Augen schnell zum Teleprompter zurückblättern, um zu überprüfen, ob er diesen Witz auch wirklich gemacht hat, deutet darauf hin, dass das Ganze komplett gescriptet und nicht improvisiert war." Der Gesichtsausdruck des Schauspielers habe wahrscheinlich mehr Lacher bekommen als der Witz selbst.

Roberts Freude über seinen gewonnenen Goldjungen in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" für seine Rolle in dem erfolgreichen Film "Oppenheimer" konnte in dieser Nacht wohl nichts trüben. Der 58-Jährige war zwar schon mehrere Male nominiert gewesen, gewann allerdings erst in diesem Jahr bei der 96. Verleihung der Trophäen einen Oscar. "Danke! Ich danke meiner schwierigen Kindheit und der Academy – in dieser Reihenfolge. Und ich möchte meiner Ehefrau danken: Du hast mich zurück ins Leben gebracht", sagte er in seiner Rede.

Getty Images Robert Downey Jr. bei den Oscars 2024

Getty Images Robert Downey Jr. gewinnt einen Oscar, März 2024

