Robert Downey Jr. reagiert gelassen auf Oscar-Drogenwitz!

Jimmy Kimmel (56) führte die Zuschauer bei der diesjährigen Oscar-Verleihung durch den Abend. Als Moderator der Preisverleihung machte er sich über einige der nominierten Promis lustig – auch Robert Downey Junior (59) war eines der Zielobjekte. Für einige Fans war die Witzelei über Roberts Drogenvergangenheit unter der Gürtellinie, doch der Schauspieler scheint sich nicht sonderlich an dem Scherz gestört zu haben. "Das ist mir egal. Ich liebe Jimmy Kimmel", erklärt er im Interview mit Esquire und fügt hinzu: "Er ist so etwas wie ein nationales Kulturgut."

Als der Moderator auf den Erfolgsfilm "Oppenheimer" zu sprechen kam, konnte er sich die Spitze an Robert nicht verkneifen. "Herzlichen Glückwunsch an Cillian Murphys (47) Co-Star Robert Downey Junior", verkündete er und fügte scherzhaft hinzu: "Dies ist das größte Highlight in Robert Downey Juniors langer und illustrer Karriere. Na ja, eines der größten Highs..." Damit spielte der 56-Jährige auf das langjährige Drogenproblem des Marvel-Stars an. Schon während der renommierten Preisverleihung nahm Robert den Seitenhieb gelassen und spielte mit: Während Jimmys Witz tippte er auf seine Nase.

Statt sich über die Witzelei auf seine Kosten aufzuregen, freute sich Robert an dem Abend lieber über seinen Preis. Der Schauspieler war für seine Rolle in "Oppenheimer" in der Kategorie "Bester Nebendarsteller" mit dem begehrten Goldjungen ausgezeichnet worden. Es war der erste Oscar, den der 59-Jährige in seiner langjährigen Karriere verliehen bekam. "Danke! Ich danke meiner schwierigen Kindheit und der Academy – in dieser Reihenfolge. Und ich möchte meiner Ehefrau danken: Du hast mich zurück ins Leben gebracht", zeigte er sich während der Annahme des Preises sichtlich gerührt.

