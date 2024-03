Kate Beckinsale teilt Tränen-Selfie aus dem Krankenhaus!

Was ist nur bei Kate Beckinsale (50) los? Die Schauspielerin begeistert ihre Fans nicht nur regelmäßig auf der großen Leinwand, sondern auch in den sozialen Medien. Gerne postet die "The Only Living Boy in New York"-Darstellerin Fotos von sich im Netz. Ihr neuester Beitrag löst bei ihren Followern jedoch Sorgen aus. Kate teilt ein Bild, auf dem sie weinend im Krankenhaus liegt!

Auf Instagram veröffentlicht sie den besorgniserregenden Schnappschuss. Sichtlich kraftlos liegt Kate in einem Krankenhausbett. Weinend blickt die 50-Jährige in die Kamera. Unter dem Beitrag gratuliert sie ihrer Mama Judy zum Geburtstag und Muttertag. "Vielen Dank an diejenigen, die uns lieben und unterstützen, wenn es scheiße ist", schreibt sie kryptisch. Warum sie sich im Krankenhaus befindet, erklärt Kate jedoch nicht.

Bereits Anfang des Jahres verbrachte Kate einige Zeit im Krankenhaus. Allerdings musste der "Van Helsing"-Star nicht selbst behandelt werden. Stattdessen stand sie ihrem Stiefvater Roy Battersby bei. Neben seiner Krebsbehandlung musste sich der 87-Jährige von einem Schlaganfall erholen. Inzwischen ist der Serienproduzent verstorben.

Anzeige

Getty Images Kate Beckinsale, Schauspielerin

Anzeige

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale mit ihrer Mutter und ihrem Stiefvater

Anzeige

Getty Images Kate Beckinsale bei den Golden Globes 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de