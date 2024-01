Kate Beckinsale eilte von den Golden Globes ins Krankenhaus

Familie steht für sie an erster Stelle. Am Montag wurden im Beverly Hilton Hotel in Beverly Hills die alljährlichen Golden Globes verliehen. Bei der Preisverleihung werden Schauspieler sowie Film- und Fernsehproduktionen geehrt. Hollywoodstars wie Amanda Seyfried (38) und Cillian Murphy (47) ließen sich auf dem roten Teppich blicken – ebenso wie Kate Beckinsale (50). Doch die Britin musste die Veranstaltung abrupt verlassen: Kate eilte zu ihrem Stiefvater ins Krankenhaus.

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Schauspielerin eine Reihe von Schnappschüssen, die sie zunächst bei den Golden Globes und im Laufe des Abends dann in einer Klinik zeigen. Nachdem die "Underworld"-Darstellerin Lily Gladstone den Award überreicht hatte, machte sie sich in ihrem eleganten Kleid auf den Weg zu ihren Liebsten, um ihnen beizustehen. Denn Kates Stiefvater Roy liegt im Krankenbett, um sich von einem Schlaganfall zu erholen. Hinzu kommt, dass der 87-Jährige an Krebs erkrankt ist.

Die Community lobte Kates Aktion. "Was für ein schönes Kleid und ein schöner Abschluss des Tages. Du hast deine Prioritäten, wo sie hingehören", schrieb ein Fan unter dem Beitrag. Ein anderer User schloss sich dem an und meinte: "Die letzten paar Bilder sagen alles. Freunde und Familie sind alles, und ich bin so froh, dass du diese Unterstützung hast."

Instagram / katebeckinsale Kate Beckinsale nach den Golden Globes im Krankenhaus

Getty Images Kate Beckinsale bei den Golden Globes 2024

