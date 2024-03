Prinz William besuchte Commonwealth-Gottesdienst ohne Kate

Trotz der gemeinsamen Autofahrt begleitete sie ihren Mann nicht in die Kirche. Prinzessin Kate (42) und Prinz William (41) wurden am Montagnachmittag überraschend zusammen im Auto gesichtet. Paparazzi lichteten das Ehepaar in einem Wagen ab, während es Schloss Windsor verließ. Es ist das erste Mal, dass man die dreifache Mutter nach dem Photoshop-Skandal in der Öffentlichkeit sieht. Auf den Schnappschüssen sind die zwei zusammen zu sehen, doch die Wege der Royals trennten sich: William erschien in der Westminster Abbey beim Commonwealth-Day-Gottesdienst – ohne seine Kate.

Fotos zeigen den 41-Jährigen mit seiner Stiefmutter Königin Camilla (76) und anderen Mitgliedern der königlichen Familie bei der Feier: Neben William waren sein Onkel Prinz Edward (60), dessen Frau Herzogin Sophie (59) und seine Tante Prinzessin Anne (73) anwesend. Auf den Aufnahmen wirkt William ausgelassen und scheint sich mit den Gästen angeregt und gut gelaunt zu unterhalten. Kate soll sich Berichten zufolge zu dem Zeitpunkt auf einem anderen Termin befunden haben – mehr Details möchte der Palast aktuell nicht preisgeben.

Das Foto, das Kate am Sonntag auf Instagram veröffentlicht hatte, wirft derzeit einige Fragen auf. Viele Fans zweifeln an der Echtheit des Schnappschusses, das die 42-Jährige mit ihren Kids zeigt. Moderator und Royal-Liebhaber Piers Morgan (58) richtet via X daher eine Bitte an das Königshaus: "Der Palast sollte das unbearbeitete Foto von Kate und den Kindern so schnell wie möglich veröffentlichen. [...] Wenn sie das Originalfoto nicht veröffentlichen, werden die Verschwörungstheorien, die sie zu unterbinden versuchten, noch viel schlimmer..."

Getty Images Prinz William beim Commonwealth-Day-Gottesdienst in der Westminster Abbey, März 2024

Instagram / princeandprincessofwales Prinz Louis, Prinzessin Kate, Prinz George und Prinzessin Charlotte, März 2024

