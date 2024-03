Süßer Oscar-Moment: John Lennons Sohn grüßt Mama Yoko Ono!

Sean Lennon nutzt die Oscarverleihung für eine süße Geste für Mama Yoko Ono (91)! Der Musiker durfte am Sonntagabend auf der Bühne der Academy Awards jubeln: Der Film "War is Over!", an dessen Drehbuch er mitgewirkt hatte, gewann den Goldjungen in der Kategorie "Bester animierter Kurzfilm". Seinen Moment vor dem Publikum nutzte er nicht nur für eine Danksagung, sondern auch für einen Muttertagsgruß an seine berühmte Mama in Großbritannien – und wickelte das Publikum im Dolby Theatre in Los Angeles damit um den Finger!

Nachdem seine Kollegen Dave Mullins und Brad Booker ihre Goldjungen entgegengenommen hatten, durfte auch Sean einige Worte ins Mikrofon sagen. Das nutzte er direkt aus: "Ich möchte nur kurz sagen, dass meine Mutter im Februar 91 Jahre alt geworden ist und heute ist Muttertag in Großbritannien. Können wir ihr also alle einen fröhlichen Muttertag wünschen?" Die Promigäste vor Ort stimmten mit ein und richteten die Grüße aus. Der Oscar-prämierte Streifen "War is Over!" ist inspiriert von dem weltbekannten Song von Seans Eltern "Happy Xmas (War Is Over)" und erzählt die Geschichte zweier Soldaten im ersten Weltkrieg. Ursprünglich hatte Sean nur ein neues Musikvideo für den Hit produzieren wollen – dann kam es aber zu einem Kurzfilm.

Sean ist das gemeinsame Kind von Yoko Ono und John Lennon (✝40). Der heute 48-Jährige war 1975 am Geburtstag seines Vaters zur Welt gekommen – er hat zwei Halbgeschwister aus den früheren Beziehungen seiner Eltern. Als sein berühmter Papa 1980 ermordet wurde, war Sean gerade fünf Jahre alt. Viele Jahre nach dessen Tod erklärte er gegenüber Beatroute: "Es gibt so viele Dinge, die ich immer an meinem Vater bewundert habe. Er war immer bestrebt, seine Weltanschauung und sein Denken zu überarbeiten und zu verbessern. Ich denke, das ist wahre Kreativität, und es ist auch wahre Intelligenz!"

Getty Images Sean Lennon bei der Oscarverleihung 2024

Getty Images Brad Booker, Dave Mullins und Sean Lennoch bei der Oscarverleihung 2024

