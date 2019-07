Peinlicher Fauxpas von Sänger Till Lindemann (56)! Derzeit rocken Rammstein mal wieder die Bühnen zahlreicher Stadien und Festivals. Die spektakuläre Show der Band lockt auch ein prominentes Publikum an. Dass es mitunter zu unangenehmen Missverständnissen kommen kann, wenn man sein Gegenüber nicht versteht, musste die Band allerdings auch schon erfahren: Der Rammstein-Frontmann hielt John Lennons (✝40) und Yoko Onos (86) Sohn für einen Hochstapler!

Till ließ den Musiker Sean Lennon nämlich einmal aus dem Backstagebereich eines Festivals werfen. "Ich habe auf einem Festival mal den Sohn von John Lennon kennengelernt, der heißt dummerweise Sean Lennon", erzählte Christian "Flake" Lorenz in einer Sendung auf Radioeins. Sean hatte mit seiner Band ebenfalls auf dem Festival gespielt. "Till hat erzählt: 'Da kam so ein komischer Studententyp ins Backstage rein und da frage ich ihn, wer er ist und was er will, und da sagt er, er sei John Lennon.'"

Weil die Namen Sean und John sehr ähnlich klingen, hielt Till die Ansage für einen schlechten Scherz. "Verarschen kann ich mich allein", teilte er dem Beatles-Sohn zu seinem Rauswurf mit. "Flake" tut das Missverständnis leid: "Der Arme, das ist ja sein Pech: Erstens der Sohn von John Lennon sein und dann noch Sean heißen – das ist natürlich fies."

WENN Flake Lorenz und Till Lindemann, Musiker

Getty Images Sean Lennon bei einem Konzert, 2016

Getty Images Christian Lorenz, Christoph Schneider, Till Lindemann und Paul Landers von Rammstein

