Towa Bird und Reneé Rapp geben ihr Red-Carpet-Debüt!

Reneé Rapp (24) und ihre Begleitung Towa Bird sorgten bei der Vanity Fair After-Show-Party der Oscars für Aufsehen. Ist sie ihre neue Freundin? Die beiden Musikerinnen ließen sich gemeinsam auf dem roten Teppich der Feier ablichten. Auf den Fotos posieren die beiden Frauen eng beieinander und die in Hongkong geborene Beauty hält ihre mutmaßliche Liebhaberin im Arm. Der Lockenkopf ist der "Pretty Girls"-Interpretin auf jeden Fall nicht unbekannt. Towa war einer der Voracts auf Reneés "Snow Hard Feelings"-Tour – doch verbindet die beiden mehr als nur die berufliche Zusammenarbeit?

Im Netz munkeln die Fans über eine Romanze zwischen den beiden. In der Kommentarspalte eines Instagram-Posts von Towas Bühnenperformance diskutieren die Fans über mögliche Indizien. "Reneés Shirt?", heißt es beispielsweise. Bisher äußerten sich die zwei zu den Spekulationen nicht, doch die gemeinsamen Auftritte in der Öffentlichkeit scheuen die beiden offensichtlich nicht.

Was Towa wohl von Reneés Bewunderung für Lindsay Lohan (37) hält? In dem Kultfilm-Remake "Mean Girls – Der Girls Club" verkörpert die 24-Jährige Regina George und auch Lindsay, die bereits im Originalfilm von 2004 mitgewirkt hatte, war am Set des Remakes – zur Freude von Reneé! "Ich war so aufgeregt. Ich meine, sie ist natürlich die Coolste und es war einfach inspirierend", verrät die US-Amerikanerin in der Show "Watch What Happens Live With Andy Cohen".

Anzeige

Getty Images Towa Bird und Reneé Rapp im März 2024

Anzeige

Getty Images Lindsay Lohan, Schauspielerin

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de