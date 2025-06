Reneé Rapp will ihre Beziehung mit Towa Bird niemals öffnen

Reneé Rapp (25) hat unmissverständlich klar gemacht, dass sie sich eine offene Beziehung mit Musikerin Towa Bird nicht vorstellen kann. In einem aktuellen Interview mit Cosmopolitan betonte die Sängerin, dass Polyamorie für sie absolut ausgeschlossen sei. "Auf keinen Fall. Kommt überhaupt nicht infrage. Ihr könnt machen, was ihr wollt – aber nicht mit meiner", antwortete Reneé deutlich auf die entsprechende Frage. Zwar habe sie in der Vergangenheit bereits polyamore Beziehungen ausprobiert, doch heute sei ihr klar, dass das nichts für sie ist. "Ich bin jetzt mit der Person zusammen, die ich liebe und heiraten will – also haltet euch verdammt noch mal fern", fügte sie unmissverständlich hinzu.

In ihrem Statement gab Reneé auch ehrliche Einblicke in ihre bisherigen Erfahrungen mit dieser Beziehungsform. Sie berichtete von einer früheren Beziehung mit einem Mann, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt bereits wusste, dass sie lesbisch ist. Der Versuch, innerhalb eines polyamoren Arrangements Aufmerksamkeit für sich zu gewinnen, sei gescheitert. Bei einem späteren Versuch habe sie ihren Partner sogar ermutigt, andere Personen zu küssen – einfach, weil sie die emotionale Belastung nicht mehr ertragen konnte. Aus heutiger Sicht ist für sie klar: "Das ist einfach nichts für mich", erklärte Reneé. Gleichzeitig betonte sie, dass diese Lebensform für andere durchaus funktionieren könne. Für sie persönlich sei jedoch eine monogame Beziehung, die auf Hingabe und Exklusivität basiert, der richtige Weg.

Die Beziehung zwischen Reneé und Towa wurde erstmals offiziell, als die beiden im März 2024 gemeinsam die Vanity Fair Oscars-Afterparty besuchten. Ihren Anfang nahm die Liebesgeschichte jedoch alles andere als reibungslos: Reneé schwärmte schon lange für Towa, doch diese reagierte zunächst reserviert – ganz im Stil einer zurückhaltenden britischen Art. Trotz des holprigen Starts fanden sie später auf der Snow Hard Feelings Tour beruflich zueinander. In einem Interview betonte Towa, wie viel sie von Reneé gelernt habe und wie authentisch sie sei. Diese gegenseitige Wertschätzung scheint heute die Grundlage ihres gemeinsamen Liebesglücks zu bilden.

Getty Images Reneé Rapp, 2023

Getty Images Towa Bird und Reneé Rapp im März 2024

