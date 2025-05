Reneé Rapp erzählt von frechen Anfängen ihrer Liebe mit Towa

Reneé Rapp (25) hat kürzlich in einem Podcast die Anfänge ihrer Liebesgeschichte mit Towa Bird geteilt. Während eines Gesprächs in "Good Hang with Amy Poehler (53)" verriet die Schauspielerin und Musikerin, dass das Kennenlernen mit der britischen Sängerin unerwartet holprig verlief. Obwohl sie Towa schon lange bewunderte und sie als "so verdammt cool" empfand, war das erste Treffen alles andere als herzlich. "Sie war so krass gemein zu mir", erinnerte sich Reneé schmunzelnd, fügte aber hinzu, dass sie das sogar mochte. Die direkte und freche Art ihrer zukünftigen Freundin, geprägt von trockenem britischen Humor, imponierte ihr anscheinend sehr.

Die beiden lernten sich über gemeinsame Freunde kennen, nachdem Reneé darauf bestand, Towa zu treffen – trotz Warnungen, dass vielleicht weder sie noch Towa bereit für eine Verbindung seien. Schnell wurde aus der anfänglichen Spannung jedoch eine Romanze, und der erste Liebesmoment zwischen den beiden hatte fast filmische Qualitäten. Towa sagte Reneé das erste Mal "Ich liebe dich", während eines entspannten Moments am Strand. Reneé, überrascht und gleichzeitig sprachlos, ließ sich diese Worte erst wiederholen, bevor sie ihre Gefühle erwiderte. Diese ungezwungene, fast kindliche Art des Beginnens spiegelt die humorvolle Dynamik ihrer Beziehung wider.

Die Musikerinnen waren nicht nur privat, sondern auch beruflich gemeinsam unterwegs, wie etwa auf Reneés "Snow Hard Feelings"-Tour, wo Towa als Voract auftrat. Die beiden zeigen ihre Verbindung mittlerweile auch in der Öffentlichkeit. Einen ersten gemeinsamen großen Auftritt hatten sie bei einer renommierten Afterparty der Oscars, wo sie eng nebeneinander auf dem roten Teppich posierten. Reneé, die als Schauspielerin durch die Serie "The Sex Lives of College Girls" bekannt wurde, und Towa, die mit ihren musikalischen Projekten internationales Aufsehen erregt, treten mittlerweile als perfektes Team auf – sowohl auf der Bühne als auch abseits davon.

Anzeige Anzeige

Getty Images Reneé Rapp, Musikerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Towa Bird und Reneé Rapp im März 2024

Anzeige Anzeige